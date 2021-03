El amor es un sentimiento tan intenso que lleva a muchas personas a actuar de manera diferente, y los astros tienen mucho que ver en este tema. Mientras que algunos signos del zodiaco son propensos a perder la cabeza, otros ocultan sus sentimientos por miedo a salir heridos. En esta conocerá cómo se comporta cada signo cuando Cupido flecha su corazón.

Aries

Se enamoran de manera casi instantánea y tan apasionada que creen que esa persona es el amor de su vida. Pero ojo con esto: cuando por fin consiguen cautivar al ser amado, pierden gradualmente el interés. En una relación sentimental, Aries siempre querrá ser el dominante.

Tauro

Cuando le gusta una persona, es totalmente directo con sus sentimientos, ya que no le gusta perder el tiempo tonteando. Tauro es capaz de brindar seguridad y estabilidad a quien realmente lo merece. Además, se siente tan emocionado que rápidamente crea planes a futuro. Con el tiempo, puede llegar a ser algo posesivo.

Géminis

A la hora de seducir no hay nadie quien lo detenga. Para lograr cautivar a esa persona, Géminis utiliza su chispa, ironía y buen sentido del humor. ¿Lo malo? Se aburren demasiado rápido y puede que lleguen a tener dos relaciones a la vez. Sin embargo, cuando se enamoran de verdad lo hacen para siempre.

Cáncer

Si hay un signo que ama sentirse enamorado ese es Cáncer. Para ellos, el amor es lo más importante en sus vidas y un rechazo puede ser terrible; por eso les cuesta expresar sus sentimientos por el miedo a ser heridos. Se sienten plenamente felices cuando cuidan del ser amado y de su familia. El único y gran problema es que dependen mucho de la pareja.

Leo

Es uno de los signos más detallistas, ya que intentan hacer feliz al ser amado de cualquier forma posible como, por ejemplo, regalando cartas de amor, flores, chocolates y otros obsequios. Le encanta complacer y hacer sentir especial a su pareja todo el tiempo. Cuando se enoja con su pareja es muy impulsivo y siempre quiere tener la razón.

Virgo

Aunque tienen la mala fama de casi nunca mostrar sus sentimientos, la pasión circula por sus venas cuando se enamoran de la persona ideal. Virgo hace hasta lo imposible con tal de proteger lo que tanto ama y no está dispuesto a que nadie se lo arrebate, por lo que los celos suelen ser su principal defecto. Fuera de ello, son unos grandes amantes.

Libra

Nada le gusta más que complacer a la persona amada; aunque a veces, por eso mismo o por no quedar mal, tiende a poner los intereses de los demás por encima de los suyos. Libra es incondicional y se preocupa tanto por el otro que puede llegar a ser un poco desesperante. Por lo general, se enamoran de las personas más cercanas a sus círculos de amigos.

Escorpio

Es tremendamente pasional o demasiado tímido para mostrar sus sentimientos. En el amor, como en todo lo demás, quiere la atención exclusiva de la pareja. ¿La razón? Aunque no lo diga abiertamente, le gusta sentirse amado y apreciado. Además de ello, se le considera el mejor amante debido a su gran energía sexual.

Sagitario

Como buen signo de fuego, el amor para ellos es como una aventura. Son muy juguetones, curiosos y apasionados al momento de amar, cosa que para algunos puede ser considerado como muy intenso. Parece que cuando se enamora profundamente, Sagitario pierde el sentido de la cordura.

Capricornio

Se asustan cuando sienten que alguien les ha robado el corazón, pues odian no tener el control de sus emociones. Por eso, tienden a huir del amor lo más lejos que puedan. En una relación romántica, le da muchas vueltas a los pequeños detalles y su honestidad puede ocasionar discusiones. Es el signo más enfocado y práctico.

Acuario

El amor le asusta un poco porque lo hace sentir vulnerable, pero, al final del día, ama sentir la compañía de alguien más. No obstante, le fastidia cuando intentan controlarlo, porque su libertad es lo más preciado que tiene. Puede que en las relaciones amorosas se muestre algo indiferente y nervioso, pero eso no quiere decir que no sienta mariposas en el estómago.

Piscis

Se enamora con mucha facilidad. Una sonrisa, una mirada fugaz o un detalle hace que su corazón lata con fuerza. No se fija tanto en el aspecto físico, sino en la personalidad de la persona. Un Piscis enamorado puede ser increíblemente romántico; son almas muy sensibles y compasivas. El amor para ellos es un verdadero cuento de hadas.

