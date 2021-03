1 de 7

El actual capitán de los Combatientes fue uno de los primeros chicos reality que intentó incursionar en la música. Su primera canción "Yo no fui" estrenada en el 2015 fue un éxito en las discotecas durante la temporada del verano. Posteriormente sacó otras canciones como "Tal para cual", "Soltera", "Ponte bonita", etc. Desde el 2019 no ha sacado nueva música y se asume que ha dejado atrás esta etapa.