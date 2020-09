Llevar las uñas a medio pintar es una situación que a muchas mujeres nos pone los nervios de punta y no tener con que retirarlo aún peor. Sin embargo, existen algunos trucos que te sacarán del apuro y te ayudarán a lucir unas uñas limpias y libres de esmalte.

En caso de emergencia, como una entrevista de trabajo o una cita importante en pocas horas, aplica las siguientes técnicas si es que no cuentas con un quitaesmalte a la mano. Eso sí, deberás tener algodón y mucha paciencia. Presta atención.

1. Alcohol en gel: Debido a la pandemia por coronavirus, es un producto que todas tenemos en casa sí o sí. Por tal, distribuye todo el producto sobre tus uñas y pasa un algodón o tela sobre ellas con movimientos circulares. Enjuaga con agua tibia y repite el proceso hasta no ver rastros de barniz. Luego, aplica una crema humectante para no resecar la piel.

2. Perfume: Es excelente para retirar la pintura de las uñas. Usa uno que no te guste demasiado para que no sientas que lo pierdes en vano y rocía una buena cantidad de fragancia. Repite hasta no ver más el color y usa un hisopo para eliminar los restos alrededor de la uña.

3. Limón y vinagre: Ambos son limpiadores naturales y la mezcla hará que el esmalte se disuelva fácilmente. Solo necesitas el zumo de un limón y vinagre blanco en cantidades iguales. Mezcla homogéneamente y aplica sobre tus uñas durante 15 minutos. Para retirar por completo el barniz requerirá repetir el procedimiento, por lo menos, dos veces. Después, rocía un poco de fragancia para evitar el olor a vinagre.

4. Otro esmalte: Así es. Aunque puede sonar como una locura, es efectivo. Lo que debes hacer es pasar una capa de un esmalte viejo sobre tus uñas y pasar fuertemente el algodón para quitar ambos productos. Si no quieres manchar tus dedos con otro color, usa uno transparente.

5. Desodorante en aerosol: Pulveriza un poco sobre tus uñas lo más cerca que puedas y retira con un paño o algodón. Es probable que no quites todo en el primer intento y deberás tener paciencia para conseguir el resultado deseado. Una vez se sienta satisfecha, lave sus manos con abundante agua para quitar el exceso de antitranspirante que haya quedado.