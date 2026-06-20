Aunque la menstruación forma parte de la vida de millones de niñas y adolescentes, sigue siendo un tema que muchos padres no saben cómo abordar. Sin embargo, diversos estudios muestran que cuando los papás participan activamente en la educación menstrual de sus hijas, contribuyen a fortalecer su autoestima, confianza y bienestar emocional durante esta etapa.

“Muchas adolescentes recuerdan con claridad quién estuvo presente cuando tuvieron su primera menstruación. Para un padre, no se trata de tener todas las respuestas, sino de estar disponible para escuchar, acompañar y normalizar una experiencia que forma parte de la vida. Esa presencia puede marcar la diferencia“, señaló Milovan Bojovic, Brand Manager para la región Andina en Kimberly-Clark.

1. ¿Qué es y qué no es la menstruación? La regla no es una enfermedad, una debilidad ni algo que deba mantenerse en secreto. Es un proceso biológico completamente natural que ocurre, en promedio, entre los 10 y 15 años. Las adolescentes pueden hacer deporte, ir al colegio y vivir sus rutinas con normalidad. Si siente un leve malestar, puede ser parte del proceso; pero si el dolor es intenso y le impide moverse o concentrarse, eso sí merece atención médica.

2. Los mitos que tú también puedes derribar. Según un estudio de Plan Internacional en 2025, el 81% de los chicos en edad escolar creen que la menstruación es una enfermedad. Ese dato importa porque muchos de ellos son compañeros de clase, amigos o, en el futuro, parejas de tu hija. Un papá informado puede cambiar esa narrativa desde casa, enseñando con el ejemplo que este tema merece respeto, no burla.

3. Cómo hablar sin que sea incómodo. No necesitas preparar un discurso. Puedes empezar con algo tan simple como preguntar cómo se siente, asegurarte de que tenga los productos que necesita o decirle que puede contar contigo si tiene dudas. La disponibilidad vale más que el conocimiento perfecto.

En un contexto donde la desinformación y los prejuicios sobre la menstruación aún persisten, promover conversaciones abiertas dentro del hogar sigue siendo uno de los pasos más efectivos para generar cambios. “En el Día del Padre, la mejor manera de celebrar es promoviendo espacios en casa sin prejuicios, e interiorizando que hoy los papás también tienen un rol importante en la educación menstrual de sus hijas”, finalizó Bojovic.

En Kotex, junto a Plan International, impulsa el programa Nuevas Reglas, una iniciativa que busca promover la educación menstrual y contribuir a derribar los estigmas que aún existen alrededor de este tema en distintos espacios, incluidos los hogares y las escuelas