¿En serio? Este último sábado Guty Carrera rompió su silencio y aprovechó su participación en El Gran Show para pronunciarse sobre su polémica separación de Alejandra Baigorria. Sin embargo, su ex pareja no dudó en mandarle una 'chiquita' luego de sus comentarios en la última gala.

"Quiero negarlo rotundamente (acusaciones de agresión). He sido criado por una mujer que fue madre y padre para mi. Me considero un buen hijo, un buen nieto, un buen hermano y un buen sobrino", comentó el popular 'Potro' en el programa de Gisela Valcárcel.

En cuanto a la relación en paralelo que habría sostenido con Alejandra Baigorria y Sharon Valverde indicó: “A fines del 2015 conversé un par de veces con una tercera persona, lo conversé con Alejandra. Solucionamos nuestro temas y decidimos continuar con nuestra relación. Ya lo habíamos conversado, no estuvo bien, pero la relación continuo con altos y bajos.”

Ante estas declaraciones, Alejandra Baigorria escribió un sugerente mensaje en su cuenta oficial de Twitter, que dejaría al hijo de Edith Tapia como un mentiroso.

"Los errores sirven para aprender y no volverlos a repetir. En nuestra conciencia está lo que hemos hecho. ¡#NOseMIentanasiMismos! Buen domingo", publicó la empresaria.





Los errores sirven para aprender y no volverlos a repetir! En nuestra conciencia está lo q hemos hecho! #NOseMIentanasiMismos!! Buen domingo

— Alejandra Baigorria (@AleBaigorria1) 26 de junio de 2016

Como se sabe, Guty Carrera optó por enviar la semana pasada cartas notariales a diversas figuras de la farándula local que se pronunciaron por su polémico rompimiento y la infidelidad a Alejandra Baigorria con 'La Castigadora' Sharon Valverde.

“Se están dando afirmaciones que son faltas. No conozco cara a cara a las personas que están saliendo a hablar que han tenido una relación conmigo de meses y años, lo niego tajantemente. Personalmente no las he visto y pienso llegar hasta el fondo del asunto”, recalcó Carrera el último sábado.

