El perfume ya no es solo un aroma que se usa y ya. Es parte del estilo, del ánimo y hasta de cómo nos recuerdan los demás. Puede ser ligero, intenso, dulce o fresco, pero siempre dice algo de quien lo lleva. Y sí, también puede cambiar según el momento del día.

Diario Ojo conversó con Arnauld Winter, perfumista de Yanbal, con más de 30 años en la profesión, sobre los secretos para lograr una mayor durabilidad del perfume, cómo evitar que un aroma dulce se vuelva empalagoso, la popularidad de los perfumes “limpios” y la realidad detrás de las fragancias similares o dupes.

¿De qué depende que un perfume dure más o menos? La duración del perfume depende principalmente de la calidad de los ingredientes y la concentración del aroma dentro de la fórmula. A mayor porcentaje de perfumación —ordenados de mayor a menor como Parfum, Eau de Parfum, Eau de Toilette y colonias—, mayor será la intensidad y la fijación en la piel. También influye la condición de la piel y el ambiente. Una piel hidratada y el calor corporal favorecen la fijación del aroma y permiten que se perciba más intenso y duradero. En cambio, una piel seca o un ambiente muy caluroso y húmedo pueden acortar su duración. En Yanbal trabajamos tres atributos: impacto, duración y memorabilidad.

¿Cuándo un perfume dulce se vuelve empalagoso? Un aroma dulce pasa de atractivo a empalagoso por la cantidad aplicada y el contexto en el que se usa. Los perfumes dulces, como los ambarados o con vainilla, tienen un poder envolvente, por eso requieren un uso más medido. En ambientes cerrados o en horarios de oficina pueden sentirse abrumadores. En la noche, eventos o cenas, estos perfumes despliegan su riqueza. No es solo azúcar, sino el equilibrio entre notas.

¿El perfume puede ser un sello personal? Usar el perfume como sello personal es una de las formas más poderosas de expresar quiénes somos. El aroma tiene la capacidad de resaltar lo mejor de nuestra personalidad, aportar bienestar, evocar emociones y preservar recuerdos. Sin embargo, no se trata de casarse con un solo aroma, sino de construir un sello personal a partir de varios perfumes que respondan a distintos momentos y estados de ánimo. Tu sello no es necesariamente un solo perfume, es la manera en que eliges acompañarte a lo largo de tu vida.

¿Qué tanto influye la piel en cómo huele un perfume? Influye muchísimo. La piel de cada persona tiene una química, nivel de hidratación y temperatura distinta, y eso modifica la manera en que las notas se fijan y se proyectan. Una piel hidratada favorece la fijación del aroma y permite que se perciba más intenso y duradero. En una piel seca, las notas se evaporan más rápido. Se recomienda probar el perfume en la piel y dejarlo evolucionar.

¿Por qué gustan los aromas “limpios”? Los aromas limpios conectan con bienestar, frescura y comodidad en el día a día. Son ligeros y versátiles, adecuados para oficina, gimnasio o momentos casuales. Incluso los aromas limpios pueden dejar huella si cumplen con impacto, duración y memorabilidad.

¿El precio refleja el perfume? El precio está relacionado con la calidad y concentración de los ingredientes. También influyen la complejidad de la fórmula, el trabajo de los perfumistas, la innovación en el desarrollo y el diseño del envase, además de toda la cadena de valor detrás del perfume.

¿Diferencia entre diseñador y nicho? Los perfumes de nicho suelen apostar por composiciones más experimentales e ingredientes específicos. Los de diseñador buscan conectar con un público más amplio. La diferencia no siempre está en la calidad. Existen marcas de alta perfumería con estándares internacionales, ingredientes de calidad y cadena de valor controlada.

¿Qué tips ayudan a que el perfume dure más? Hidratar la piel antes de aplicar el perfume. Aplicar en zonas de pulsación, que son las más cálidas del cuerpo, detrás de las orejas, cuello, muñecas, pliegues de codos y rodillas, pecho. No frotar las muñecas después de aplicar. Usar la técnica de aplicar en el aire y pasar por debajo. No exagerar la cantidad, porque la duración depende de la calidad y concentración.