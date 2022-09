En línea con su compromiso por seguir contribuyendo con la educación y el cuidado de medio ambiente, Vrio, a través de DIRECTV, lanzó Aula Sustentable Escuela Plus sobre ruedas, una iniciativa que, a través de la exploración y el juego, permite que los niños activen sus sentidos y conozcan más sobre la biodiversidad y su cuidado. Como parte de este proyecto, se espera que el bus empiece a recorrer comunidades del Perú a partir de octubre.

Aula Sustentable Escuela Plus sobre ruedas es una propuesta que busca promover la educación ambiental, recorriendo diferentes provincias del Perú a fin de revalorizar la biodiversidad, fomentando el aprovechamiento de los recursos, la colaboración y el desarrollo en equilibrio con el entorno. Todo ello, a través de dispositivos y herramientas que permitirán que los participantes puedan generar experiencias vivenciales y transformadoras. Asimismo, bajo los protocolos pertinentes, se ofrecerán talleres, experiencias culturales para los niños, niñas, padres y docentes de cada uno de los colegios de las comunidades que se visitarán.

El proyecto liderado por Vrio, a través de DIRECTV, y que ha sido desarrollado por Tagma, cuenta con el apoyo de socios estratégicos que han compartido conocimientos y recursos para hacer realidad el aula sobre ruedas: Universidad Agraria La Molina; Universidad San Martín de Porres; Empresarios por la educación; Juguete Pendiente y Civa, quien donó el autobús que se convirtió en un aula que viajará por nuestro país.

Esta aula móvil forma parte del programa educativo Escuela Plus, impulsado por el área de Sustentabilidad de Vrio, empresa de la que DIRECTV, DIRECTV Go y SKY forman parte, y que desde hace más de 15 años brinda educación audiovisual a más de 9.700 escuelas de todo el continente, ofreciendo contenidos educativos, materiales didácticos y propuestas de formación para docentes orientadas al desarrollo de las capacidades de los estudiantes.

“En DIRECTV estamos comprometidos con la educación y la sustentabilidad y esta primera aula sobre ruedas busca que los niños del Perú tengan un acercamiento y entendimiento vivencial de nuestra biodiversidad y la importancia de su cuidado. Es así como en colaboración con los colegios seleccionados, armaremos una guía de trabajo que permita implementar actividades en cada una de nuestras estaciones de aprendizaje, tanto dentro como fuera del bus. Estamos muy contentos con esta nueva implementación y esperamos llegar a todo el Perú”, señaló Ignacio Herrou Country Manager de DIRECTV Perú.

La transformación

El proceso de transformación del bus interprovincial tomó 12 días y fue posible gracias al trabajo de especialistas de Tagma, junto a docentes y estudiantes de la Universidad Agraria La Molina y la Universidad San Martín de Porres. Además, se contó con el apoyo los colaboradores voluntarios de DIRECTV Perú.

El proceso de diseño del aula tomó alrededor de seis meses. Para ello se relevaron las principales necesidades de las comunidades a nivel nacional y los recursos disponibles de la biodiversidad local. De este modo, el aula cuenta con un sistema que imitará la recolección y la reutilización del agua de lluvia para mostrar el funcionamiento de la hidroponía; un muestrario de técnicas constructivas de menor impacto ambiental; una estación de celdas botánicas para el tratamiento de aguas y una estación de energías renovables.

Los espacios fueron realizados con un 100% de materiales naturales como el bambú y la madera principalmente. Además, se incorporaron elementos como tierra, piedras y arena.

Por otro lado, Vrio ha desarrollado contenidos educativos y material didáctico sobre los dispositivos medioambientales que posee el aula, que serán difundidos a través del canal Escuela Plus (804) y las plataformas digitales de la empresa, y que serán de utilidad para todas las escuelas de la región que son parte del programa. El Aula Sustentable Escuela Plus sobre ruedas, cuenta son la señal satelital DIRECTV que permite el acceso al programa educativo Escuela Plus incluso en los lugares más remotos, una herramienta audiovisual que brinda contenidos y propuestas de abordaje que potencian la experiencia y buscan desarrollar las capacidades de los estudiantes.

Además, el aula ha sido intervenida por el artista peruano Cake quién se inspiró en la basta flora y fauna peruana, plasmando con orgullo los valiosos recursos, que el conocimiento impartido, busca ayudar a proteger. El recorrido del bus iniciará en octubre en el colegio Jose Faustino Sanchez Carrión, en el centro poblado Carapongo, San Juan de Lurigancho y seguirá su ruta por los colegios que ya forman del programa Escuela Plus en Perú. La experiencia Aula Sustentable Escuela Plus sobre ruedas incluye una presentación lúdica de las estaciones de aprendizaje, cuentos, además de incluir los contenidos educativos de Escuela Plus para potenciar lo aprendido.

De esta manera, VRIO continúa trabajando como agente de cambio con el objetivo de contribuir con la educación y promover el cuidado del medio ambiente, a través de la implementación de este programa que también recorrerá colegios de la costa, sierra y selva del Perú.

