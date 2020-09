En la actualidad existen muchas dietas que prometen grandes beneficios para llevar un estilo de vida mucho más saludable y, en consecuencia, lucir un cuerpo esbelto y tonificado. Una de ellas es el ayuno intermitente, un método popular entre los atletas que ha causado gran controversia en el mundo fitness. Informate aquí sobre esta nueva tendencia nutricional.

Como su propio nombre lo señala, el ayuno intermitente consiste en abstenerse total o parcialmente de las comidas durante un tiempo determinado, que pueden ser horas o días, antes de volver a comer de forma regular. Aunque no comer absolutamente nada suena algo descabellado, posee múltiples beneficios siempre y cuando se haga de la manera correcta.

De acuerdo a Julia Denner, dietista de la plataforma Adidas Runtastic, se producen una serie de cambios en el cuerpo al seguir esta rutina de alimentación. Además de restringir la ingesta de calorías, también mejora los niveles de insulina en las personas con sobrepeso y la quema rápida de grasa corporal.

¿Es efectiva para adelgazar?

Sí. Al saltarse las comidas y limitar la ingesta de calorías, el cuerpo perderá peso paulatinamente, ya que los niveles de insulina y glucosa en la sangre disminuirán y el organismo utilizará su propia grasa para generar energía. Sin embargo, no es un método milagroso, ni tampoco es para todo el mundo.

¿Es peligroso?

Aunque presenta beneficios, también es necesario tener ciertos cuidados para no descompensar al cuerpo por el déficit calórico. Por eso, deberá consultar con un nutricionista primero para conocer qué se adecúa mejor a su estilo de vida y no pasar hambre de manera innecesaria. Si no se siente cómodo, lo mejor será buscar otra técnica para bajar esos kilos de más.

Además, de acuerdo a la experta, las personas con diabetes, enfermedades cardiovasculares y cáncer no son aptas para realizar un ayuno intermitente. Al igual que niños, mujeres embarazadas, mujeres en período de lactancia, personas de edad avanzada y personas que hayan tenido algún trastorno alimenticio.

Consejos clave

-No es saludable saltarse las comidas por largos períodos de tiempo. Por tal, no siga una dieta solo porque le funcionó a otra persona, ya que los metabolismos pueden ser completamente distintos.

-Si desea realizar este método, primero consulte con un profesional de la salud para conocer si es la más indicada para usted.

-Después de ayunar, no exagere con las porciones de comida, ni caiga en los clásicos “atracones”.

-Recuerde que, luego de todo este proceso, deberá adoptar un estilo de vida saludable para mantener el peso ideal.