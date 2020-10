Tener pantalones que se vean bien y sean cómodos, es muy difícil de conseguir, pero no imposible. Hace unos meses, ha entrado con fuerza al rubro de la moda, los baggy jeans. Pantalones que se caracterizan por ser solo ajustados a la cintura, y luego tener volumen hasta llegar al tobillo. Si quiere saber más de esta prenda, en la siguiente nota le dejamos todos los detalles.

Beneficios de los baggy jeans

Estos pantalones pueden resaltar las curvas recreando un reloj de arena, lo que hace lucir una apariencia más cómoda, atractiva y estilizada. Además, permite usarse en cualquier look, ya que se puede acompañar de una blusa cool, zapatillas o tacones favoritos.

¿Cómo escojo correctamente unos baggy jeans?

Si quiere disimular una talla menos, escoja los que tienen un corte high rise, ya que ayudarán a aplanar totalmente el vientre. Por otro lado, si desea tener una mayor libertad de movimiento, entonces busque unos que tenga un corte a la cadera.

¿Cómo puedes usarlos?

Esto varía según su creatividad, estilo y personalidad. Sin embargo, puede inspirarse en outfits de influencers o bloggers de moda. Por ejemplo, si busca algo casual puede combinarlo con suéteres o chompas anchas. Si prefiere un look elegante los tacones y una blusa sofisticada no pueden faltar. No olvide realzar el outfit con los accesorios.