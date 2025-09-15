Entre los 90 y los 2000 nació una generación que hoy marca el rumbo de la moda. Su vida digitalizada les permitió conocer y adoptar tendencias antes de que llegaran a su continente, transformando lo básico en looks llenos de carácter, prácticos y con un sello personal inconfundible.

“En sintonía con este espíritu se apuesta por básicos atemporales que cobran vida con detalles trendy capaces de resaltar la autenticidad. Nuestra propuesta busca ofrecer piezas que no solo sean fáciles de combinar, sino que también transmitan el estilo único de cada persona”, comenta Pedro Mont, director de Platanitos.

En ese sentido, para esta primavera la propuesta se traduce en cinco looks versátiles que marcan tendencia:

Clásicos atemporales: Los tonos neutros (blancos, negros, grises y beiges) siguen siendo el pilar de cualquier armario. Desde zapatillas minimalistas hasta bolsos y accesorios sobrios, estas piezas permiten armar combinaciones rápidas, cómodas y llenas de estilo. La clave está en la simplicidad con carácter, ideal para un día a día activo. Complementos metálicos: La moda urbana se inclina hacia lo futurista. Acabados metálicos y texturas brillantes convierten a las zapatillas en protagonistas, elevando incluso los looks más simples con un aire moderno y divertido. Así, lo cotidiano se convierte en algo especial, con un toque de energía que acompaña cada paso. El retorno de los 90s: El denim es el gran aliado de la temporada. Los pantalones anchos, al tobillo o en cortes rectos evocan la estética noventera. Combinados con zapatillas de corte clásico logran un aire fresco y nostálgico que conecta con la moda de aquella década sin perder vigencia. Transparencias y ligereza: Desde Europa llega una de las tendencias que dominarán esta temporada: rejillas, mallas y transparencias que aportan frescura y un aire atrevido a cualquier look. Al combinarse con calzado en tonos piel, no solo estilizan la figura, sino que también añaden sofisticación sin esfuerzo. Adiós a los bolsos diminutos: Si algo dejó claro la nueva temporada es que la Gen Z elige la practicidad. Los bolsos mini ceden paso a los amplios y funcionales, perfectos para acompañar la rutina diaria sin sacrificar estilo. Espaciosos, versátiles y modernos, se convierten en el complemento ideal para quienes buscan practicidad con identidad.

Con estas propuestas, se confirma que el futuro de la moda está en saber combinar lo esencial con lo inesperado.

