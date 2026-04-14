Dominar un idioma extranjero resulta favorable desde el punto de vista académico y profesional. Tener conocimientos de inglés, por ejemplo, abre las posibilidades para estudiar fuera del país o aplicar a un puesto de trabajo mejor remunerado.

Para demostrar que se tiene habilidades en el inglés, no siempre basta con presentar certificados de estudios de un instituto de idiomas, en ocasiones es preciso acreditar los conocimientos con una prueba TOEFL (Test of English as a Foreign Language).

Alex Sauter, Gerente Académico y de Servicios Internacionales del ICPNA, explica que el TOEFL es una de las evaluaciones de inglés más reconocidas a nivel mundial. Permite obtener un puntaje oficial que certifica el nivel de dominio del idioma y que es aceptado por miles de universidades y organizaciones.

“El TOEFL ITP está orientado principalmente a quienes buscan certificar su nivel de inglés para acceder a oportunidades académicas o profesionales”, explica Sauter.

LA PRUEBA

En el Perú, el examen se rinde a través de instituciones autorizadas como el ICPNA, que aplica la prueba bajo estándares internacionales.

No es necesario estar cursando clases en un instituto de idiomas para inscribirse a dicha evaluación; sin embargo, prepararse previamente puede marcar una diferencia en el desempeño.

PREGUNTAS FRECUENTES

¿Para qué sirve una certificación TOEFL? En el ámbito educativo, suele ser un requisito de admisión en universidades del extranjero y en programas de becas. A nivel nacional sirve también para validar los requisitos de idioma para obtener un grado, ya sea de bachiller, maestría o doctorado.

¿Qué se evalúa en una prueba TOEFL? El TOEFL, a diferencia de otras pruebas, evalúa el uso del inglés en situaciones reales a través de habilidades clave como: comprensión de lectura, comprensión auditiva, expresión escrita y expresión oral.

¿Dónde prepararse? El ICPNA ofrecen programas especializados, como el Taller de Preparación TOEFL ITP en modalidad virtual. Además, incluye la rendición del examen internacional TOEFL ITP y la certificación correspondiente.

ALGO MÁS

Dos años de vigencia tiene el TOEFL ITP, según Educational Testing Service (ETS). Después de ese tiempo, es necesario volver a rendirlo si se requiere un puntaje actualizado.