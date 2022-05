¡Esta fue la presentación de Beyoncé en los VMAs 2016 que dejó a todos perplejos! [VIDEO]

Por: @pepetorrejon | Para los que somos fanáticos de buenos shows, cuando el nombre de Beyoncé es nombrado como parte del show de alguna premiación las expectativas se elevan al máximo pues, como buenos fans de la ‘Queen B’, estamos acostumbrados a una espectacular puesta en escena como todos los montajes que Beyoncé a presentado hasta ahora y la presentación de 15 minutos realizada por esta gran artista en los últimos VMAs 2016 no ha sido la excepción.

Para la noche de premiaciones, tres nombres fueron voceados como los grandes artistas que darían, cada uno, un memorable show: Rihanna, Beyoncé y Britney Spears a modo de gran comeback luego de un buen tiempo fuera de los escenarios, pero el resultado fue otro.

Como cualquier presentación, siempre se reserva a la mejor artista para el final del show pero existe algo en los show de Beyoncé que nada que se presente luego de ella, en el mismo show, puede ser recordado pues la puesta en escena de la esposa de Jay Z deja a todos boquiabiertos, y esta noche no fue nada diferente.

Cambios de looks, casi la mitad de su nuevo disco Lemonade, reducidos a 15 min, un bate de béisbol contra una cámara, intrincadas coreografías, varios bailarines en escena y toda una atmósfera propia de un gran show hizo de la presentación de Beyoncé la mejor de la noche.





Pero no contenta con esto, la ex Destiny's Child se alzó no sólo como la ganadora absoluta por su puesta en escena, dejando en rídiculo a la ex princesa del pop Britney Spears sino también por haber ganado 8 premios durante la noche, 6 de ellos por su controversial tema 'Formation'. A continuación, la lista de los premios obtenidos por Beyoncé:

Mejor Video del año: Beyoncé - Formation

Mejor Video Femenino: Beyoncé - Hold Up

Mejor Video Pop: Beyoncé - Formation

Video de Larga Duración: Beyoncé - Lemonade

Mejor Coreografía: Beyoncé - Formation

Mejor Dirección: Beyoncé - Formation

Mejor Fotografía: Beyoncé - Formation

Mejor Edición: Beyoncé - Formation

Sin duda alguna, esto demuestra que Beyoncé siempre ha sido y será una de las grandes artistas de la música con un talento innegable frente a muchas otras caras conocidas.

