Perder cabello todos los días puede ser parte de un proceso normal. Sin embargo, cuando la caída se presenta de manera localizada, en zonas definidas o con forma de círculos, es importante prestar atención. Lo que muchas veces se atribuye al estrés, la edad o los cambios de estación podría estar relacionado con la Alopecia Areata, una enfermedad autoinmune que afecta aproximadamente al 2% de la población mundial, puede aparecer a cualquier edad y tener un curso progresivo.

“Existen casos más extensos donde puede haber pérdida total del cabello del cuero cabelludo, así como de cejas, barba o incluso del vello corporal. Por eso, su clasificación puede basarse en las características clínicas, en placas o en el porcentaje, esto finalmente depende de la extensión de la enfermedad” comenta el doctor Aldo Gálvez Canseco, dermatólogo tricólogo y Presidente del Grupo Peruano de Tricología y trasplante capilar.

En el Perú, aunque no existen datos exactos se sabe que, la prevalencia de AA oscila entre el 0,1 y el 0,2%, lo que representa el 0,7 al 3,5% de todas las consultas de dermatología en Lima y el 2% de todos los casos nuevos en las clínicas de dermatología . A diferencia de la caída de pelo cotidiana —que puede rondar entre los 50 a 100 cabellos por día y suele regenerarse naturalmente— la Alopecia Areata aparece de forma repentina, formando círculos sin cabello, sobre todo en el cuero cabelludo, aunque también puede afectar cejas, pestañas, barba e incluso otras partes del cuerpo.

En muchos casos, si no se trata, el cabello éste no vuelve a crecer y pueden aparecer nuevas lesiones. Además, con el tiempo, puede perpetuar la baja autoestima, la desconexión y aislamiento social, depresión, insomnio y ansiedad entre quienes conviven con esta condición . El 87% de las personas con Alopecia Areata siente que su calidad de vida se ha visto comprometida .

Diagnóstico temprano

¿Cómo diferenciar una caída de cabello natural versus la enfermedad de Alopecia Areata?

El doctor Daniel Ramírez, tricólogo de Hospital Rebagliati de EsSalud explica que hoy en día existen tratamientos innovadores. “Antes nos concentrábamos principalmente en controlar la inflamación con terapias locales o sistémicas de respuesta variable; hoy entendemos mejor los mecanismos inmunológicos que están detrás de la enfermedad y contamos con alternativas terapéuticas más dirigidas”. Cualquier tipo de tratamiento debe indicarse tras una evaluación médica, considerando la severidad, evolución, antecedentes y perfil de seguridad de cada paciente. Por eso, el diagnóstico temprano es fundamental; mientras antes se identifique la enfermedad y se determine su extensión, mayores son las posibilidades de plantear un manejo oportuno, reducir el impacto emocional y mejorar el pronóstico”, finaliza el Dr. Ramírez.

Algunas señales de alerta son las siguientes:

● Pérdida de cabello total en un área concreta de forma repentina.

● Caída de cabello de cejas, pestañas, barba u otras partes del cuerpo.

● Antecedentes familiares de Alopecia Areata.

● Sufres de vitíligo o enfermedad autoinmune de tiroides.

“Identificar la Alopecia Areata a tiempo es clave para poder actuar y evitar un daño mayor, no solo en el cabello, sino también en la autoestima y la salud mental del paciente. Las personas con esta condición necesitan mucho apoyo emocional ya que existen diversas causas de pérdida de pelo, por eso es importante la evaluación por el especialista quien se encarga de determinar el origen del problema”, afirma la doctora Samira García Hirsh, Directora Médica de Adium Perú.

Adium Perú se ha sumado Grupo Peruano de Tricología y trasplante capilar para lanzar una campaña de difusión llamada “Alopecia Areata es personal, es real, es mucho más” que tiene como objetivo acercarse a los pacientes de AA para comprender la patología que los afecta no sólo física sino mental y emocionalmente. A través de videos, charlas y educación médica continua, la compañía viene desplegando esfuerzos para llevar un mensaje cercano a la población.

¿Tienes el diagnóstico de Alopecia Areata severo o sin respuesta y no puedes acceder a tratamiento con tu seguro privado?

Aquí te explicamos cómo funciona la ruta de derivación desde un seguro privado (EPS) hacia un plan complementario en EsSalud y qué pasos seguir para acceder a esta cobertura. Es importante resaltar que cada aseguradora puede tener ligeras variaciones en el flujo.

Para gestionar su referencia y acceder a su primera consulta, el paciente debe primero validar el hospital de su distrito y la red a la que pertenece, lo cual puede consultar en el portal: www.dondemeatiendo.essalud.gob.pe. Una vez identificado el centro asignado, el paciente debe acudir a la Oficina del Asegurado de ese hospital para gestionar su referencia.

Si presentas de manera repentina zonas sin cabello en forma de parches o círculos, lo mejor es consultar con un dermatólogo o tricólogo. Detectar la Alopecia Areata a tiempo permite evaluar tratamientos y apoyo psicológico para mitigar su impacto.