El calor, el polvo y los cambios bruscos de clima no solo afectan la piel o las vías respiratorias. Ojos que pican, arden o amanecen irritados son molestias frecuentes en esta temporada por el aumento de alergias, resequedad e inflamación de los párpados. El Dr. César Bernilla, médico oftalmólogo de Oftalmosalud, explica por qué aparecen y cómo evitar que empeoren.

ALERGIA. Las ráfagas de viento hacen que circulen más partículas como polvo, polen y contaminantes en el ambiente. Esto incrementa la exposición a elementos que pueden irritar los ojos y causar picazón intensa, enrojecimiento y lagrimeo constante.

SEQUEDAD. Las altas temperaturas y el uso frecuente de aire acondicionado aceleran la evaporación de la lágrima natural del ojo. Esa falta de hidratación puede sentirse como ardor, irritación o una molesta sensación de tener arena dentro de los ojos.

PÁRPADO. La humedad y los cambios del ambiente también pueden afectar los párpados. En algunos casos favorecen la blefaritis, una inflamación relacionada con la obstrucción de las glándulas sebáceas que provoca picazón, enrojecimiento y pequeñas escamas en la base de las pestañas.

DEMODEX. Detrás de algunos casos de blefaritis puede estar el Demodex, un ácaro microscópico que vive de forma natural en los folículos de las pestañas. Cuando se multiplica en exceso, puede causar una especie de “caspa” en la base, picazón difícil de calmar y empeorar el ojo seco.

LIMPIEZA. La higiene de los párpados ayuda a reducir molestias. Mantenga limpias las fundas de almohada y la ropa de cama para evitar acumulación de polvo y alérgenos.

El polvo, la humedad extrema y los cambios bruscos de temperatura pueden afectar la superficie ocular, provocando irritación, sensibilidad y molestias visuales más frecuentes.

PROTECCIÓN. Use gafas de sol con protección UV y laterales para reducir el contacto con viento y polvo. Las lágrimas artificiales sin conservantes ayudan a mantener el ojo hidratado.

CUIDADOS. Evite usar colirios por cuenta propia para aliviar el ojo rojo. Algunos productos con corticoides pueden causar problemas como glaucoma o cataratas si se usan sin control médico.