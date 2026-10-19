La inteligencia artificial ya forma parte de la vida cotidiana de niños y adolescentes, pero ¿realmente están preparados para comprender cómo funciona y utilizarla con criterio? Según el Informe de Impacto 2025 realizado por Code en mi Cole, el 65,9 % de los estudiantes evaluados no había recibido clases de programación dentro de su colegio, lo que evidencia la necesidad de fortalecer el desarrollo de competencias tecnológicas desde la etapa escolar.

Frente a este desafío, llega al Perú La Hora de la IA 2026, iniciativa impulsada por Code en mi Cole, junto a Intecnia STEAM Education como aliado estratégico, que contempla capacitaciones docentes en octubre y una jornada principal en noviembre. La propuesta busca brindar a los profesores conocimientos y recursos para incorporar la inteligencia artificial en sus clases, promoviendo el pensamiento crítico, la creatividad y su uso responsable mediante experiencias educativas adaptables a las distintas realidades tecnológicas de los colegios peruanos.

Uno de los principales aportes de La Hora de la IA es que no se limita a enseñar a utilizar herramientas digitales. A través de actividades prácticas y lúdicas, busca que los escolares comprendan cómo pueden aprender de estos sistemas, por qué pueden equivocarse y qué criterios deben considerar antes de confiar en sus resultados. Asimismo, promueve capacidades como el razonamiento, la resolución de problemas y el análisis de información, fundamentales para desenvolverse en un entorno cada vez más tecnológico.

“La inteligencia artificial no debería ser una oportunidad reservada para quienes tienen mayor acceso a tecnología. Desde Sumatec - Code en mi Cole con Intecnia creemos que el primer paso es empoderar a los docentes, porque cada maestro capacitado puede multiplicar este aprendizaje en cientos de estudiantes. Con La Hora de la IA queremos que niñas, niños y jóvenes no sean solamente usuarios de inteligencia artificial, sino que aprendan a comprenderla, cuestionarla y utilizarla para crear, resolver problemas y transformar su entorno”, comenta Kenny Lazo, CEO cofundador de Sumatec - Code en mi Cole.

CRONOGRAMA

El primer paso tendrá lugar los días 27 y 28 de octubre, de forma virtual, con las capacitaciones IA para los Océanos y Dos Verdades y la IA, que permitirán a los docentes explorar de forma interactiva y dinámica el funcionamiento de la IA desde perspectivas complementarias. Ambas experiencias están diseñadas para que los participantes no solo comprendan sus conceptos fundamentales, sino que también conozcan actividades que posteriormente podrán replicar en sus aulas.

Lo aprendido en ambas sesiones podrá trasladarse posteriormente a los estudiantes mediante juegos, ejercicios de observación y actividades de experimentación. De esta manera, los escolares podrán descubrir cómo funcionan determinados sistemas de inteligencia artificial, reconocer sus limitaciones y desarrollar criterios para evaluar la información que reciben. La posibilidad de adaptar estas experiencias a entornos sin conectividad también permitirá acercar estos conocimientos a instituciones educativas con diferentes condiciones tecnológicas.

“La IA está transformando la forma en que aprendemos, pero el desafío no es únicamente que los estudiantes sepan utilizar la herramienta, sino que comprendan cómo funcionan, reconozcan sus limitaciones y desarrollen criterios para aprovecharla responsablemente. Creemos que este aprendizaje debe estar al alcance de todos, independientemente de las condiciones tecnológicas de sus colegios. Por eso, iniciativas como esta son importantes para acercar estos conocimientos a las aulas y preparar a las nuevas generaciones para afrontar los retos del futuro”, señaló Lourdes Zeballos, gerente general de Intecnia STEAM Education.

Este proceso tendrá como siguiente hito la jornada principal prevista para el 27 de noviembre, de forma presencial, que dará continuidad a las acciones de acercamiento de esta tecnología a la comunidad educativa. La propuesta busca que los conocimientos adquiridos no se limiten a una capacitación puntual, sino que puedan convertirse en experiencias de aprendizaje que los docentes incorporen progresivamente en sus clases.

Si eres director, coordinador o docente de cualquier parte del Perú, ¡esta es tu oportunidad de sumar a tu institución! Inscripciones gratuitas a las capacitaciones y evento central en: https://luma.com/hora-dela-IAperu2026. Para más información puedes contactarte al 974210246, o en las redes sociales de Code en mi Cole e Intecnia Steam Education.