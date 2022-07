Magaly Moro

magalymoro@prensmart.pe

Roberto (37 años, Independencia). Doctora Magaly, llevo casi cinco meses de convivencia con Mariana, pero recién estoy descubriendo que hay cosas en ella que no me agradan.

Mi chica se duerme en cualquier momento y lugar, casi no hablamos durante gran parte del día. Aunque suene un poco tonto, estoy a punto de terminar nuestra relación por su exceso de sueño.

Yo me despierto a las cinco de la mañana todos los días para ir a trabajar, y me duermo antes de la medianoche para tratar de completar mis horas de descanso. Quisiera dormir más, pero, gracias a Dios, tengo mucho trabajo y eso no me lo permite. Sin embargo, ella no trabaja ni estudia, todo el tiempo está en la casa y para durmiendo. El único momento en el que está despierta es cuando se baña; hasta cuando come está con un ojo abierto y el otro cerrado. No entiendo por qué no puede controlar su cansancio si no hace ninguna actividad.

En algunas oportunidades, cuando he logrado sacarla de la casa para ir a bailar o tomar en un bar, ella se estaciona en una mesa, se apoya en la pared y se queda dormida. Al principio me alarmé, pensé que estaba enferma, no obstante, ella me indicó que se había hecho varios estudios y todo estaba bien.

Esta situación me irrita y entristece a la vez, no veo interés de su parte por pasar tiempo conmigo. No me enojaría con Mariana si el cansancio se debiera a su trabajo, pero ella duerme porque le gusta perder tiempo. ¿Qué hago?

OJO al consejo

Querido Roberto, piensa bien las cosas antes de tomar una decisión apresurada. ¿Estás muy seguro que tu pareja duerme por ociosa o por perder el tiempo? Quizás tiene otros problemas que desconoces que la mantienen cansada. Lo mejor que puedes hacer es ser sincero con ella y decirle lo mucho que te molesta. Siento que es algo que puede solucionarse. Suerte.