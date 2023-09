Hola, soy Magaly Moro y leo todos los días tu caso del corazón para darte un consejo. Siempre protejo la identidad de las personas que me escriben porque esta historia podría ser la de cualquiera.

El amor nos impulsa a ser mejores personas, pero también nos puede cegar y poner contra la espada y la pared. En este espacio recibirás un consejo, el consejo de una amiga anónima. Ojo, esto no es una terapia. En muchos casos sí es importante recurrir a una, ya sea solo o en pareja.

Hoy te cuento la historia de Katherine, de 38 años, que vive en Carabayllo:

Doctorcita, le escribo esta carta muerta de vergüenza por una confesión que, hasta ahora, no me he atrevido a hacérsela a nadie. Mi gran dilema es que estoy enamorada de mi primo hermano y, aunque la razón me dicte avanzar y olvidarme de ese romance, mi corazón me grita con fuerza que no renuncie.

Fernando y yo éramos muy cercanos en la infancia, pero él se mudó a Italia a los 12 años. Desde aquella época nunca más nos volvimos a ver hasta que la tecnología nos volvió a unir.

Por mucho tiempo, Fernando y yo nos comunicábamos a través de las redes sociales. No obstante, cuando él se enamoró por primera vez tomamos distancia. Luego, yo también inicié una relación y ambos nos olvidamos de esa linda conexión que teníamos.

Hace poco él vino a Perú y nos reencontramos. Desde el primer abrazo sentí escalofríos y fue mutuo. Ambos estamos solteros, no tenemos hijos y, por esta razón, hemos podido salir frecuentemente.

Señora Moro, la paso increíble a su lado y él me dice que también se siente muy feliz conmigo. Ya nos hemos besado en un par de ocasiones, pero sabemos que esto nunca se podrá dar. Nuestra familia es católica y muy moralista. Se morirían si se enteran de todo esto. Fernando dice que está dispuesto a luchar por nuestro amor, pero yo tengo mucho miedo al qué dirán, ¿Qué hago?

CONSEJO

Estimada Katherine, tienes que pensar con la cabeza fría sobre si seguir o no con esta relación. Quizás lo que sientes por tu primo es solo una ilusión, algo pasajero. Lo que te aconsejo es que no te apresures. Por lo general, este tipo de relaciones suelen traer muchos problemas así que, en lo posible, evítala. Mucha suerte.