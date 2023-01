Magaly Moro | magalymoro@prensmart.pe

Alma (28 años, San Martín de Porres). Doctora Moro, estoy molesta con mi enamorado. Le cuento lo que está pasando.

Es verano y como es habitual en esta época del año suelo ir a la playa para darme un chapuzón. Me encanta poder sentir el agua fría en toda mi piel. Para esto lo común es que me ponga bikinis. Me encantan estas prendas, tengo de varios colores y diseños. Podría decir que me fascina coleccionarlos. Considero que tengo un cuerpo atlético y bien formado que me permite lucirlos perfectamente.

Sin embargo, creo que este año será casi imposible que los use. Luis, con quien tengo casi un año de relación, prácticamente me ha prohibido que me los ponga.

“Puedes usar ropa de baño, no entiendo por qué tu preferencia por los bikinis, amor. La verdad no me gustaría que todos los hombres te estén viendo con tan poca ropa, hay mucho mañoso en la playa”, me dijo Luis hace unos días cuando le comenté que iba a usar mis bikinis en este verano.

Señora Moro, me pareció una ridiculez su comentario. Casi todas las chicas que van a la playa usan bikinis. Por otro lado, yo no puedo evitar las miradas de los hombres, el problema sería si alguien se sobrepasa, pero yo me puedo defender.

Mi chico me ha dicho que si me atrevo a usar bikini puedo generar un problema entre nosotros. No sé qué hacer, no quiero discutir con él, pero tampoco quiero reprimirme y dejar de usar lo que a mí me gusta. ¿Qué hago?

OJO AL CONSEJO

Estimada Alma, tu enamorado no puede hacerte ninguna prohibición. Eso debes tenerlo claro. Esa actitud no es buena en una relación. Nuevamente dialoga con él sobre el tema y hazle ver que eso no es sano. Miradas de otros hombres siempre habrá, lo importante es que no haya falta de respeto tuya o de él. Si no entiende evalúa si debes seguir en esa relación.