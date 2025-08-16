El Perú se une en una sola mesa para celebrar el BUENAZO FEST, el evento gastronómico creado por el chef Rodrigo Fernandini, en co-producción con Twenty20 Entertainment. Un evento donde el orgullo por nuestra comida, cultura e identidad será el verdadero protagonista.

El Parque de Exposiciones Costa Verde en Magdalena se convertirá en el epicentro de sabores y emociones, reuniendo todo lo que nos une como peruanos: nuestra cocina y nuestras raíces. La preventa exclusiva con Yape Entradas está disponible al costo de S/ 25 hasta agotar stock.

El público podrá recorrer los mejores huariques y restaurantes del país en una verdadera experiencia para conectar los sentidos. Cada puesto será una parada obligatoria, porque aquí no solo se come rico, se celebra la tradición popular que vive en cada esquina del Perú.

● La Calle del sabor: es el corazón callejero de BUENAZO FEST, un recorrido irresistible por lo mejor del street food peruano, reunido en un solo espacio para los verdaderos amantes del sabor criollo. En esta calle encontrarás delicias que nos acompañan desde siempre: anticuchos al carbón, papa con huevo, suri crocante directo desde la Amazonía, emoliente calentito para el alma, y mucho más.

● Calle Regiones: reúne lo mejor de la gastronomía peruana. Aquí podrás disfrutar, de norte a sur, desde un sabroso seco de cabrito, pasando por una pachamanca tradicional, hasta un fresco juane amazónico. Además, en esta calle se podrán encontrar tres “huarique buenazo x yape” que serán escogidos previamente por el público y el chef Rodrigo Fernandini.

● Calle Fusión: presenta lo más destacado de la cocina fusión peruana: Nikkei, chifa peruano, italo-peruana y otras propuestas creativas que reinventan nuestros sabores con un toque internacional.

● Calle Peruanazos: seis locaciones dedicadas a los clásicos que nunca fallan. Pan con chicharrón, caldo de gallina, anticuchos y más, preparados como en casa.

Y como gran atractivo, Rodrigo Fernandini presentará por primera vez en el Perú su restaurante Artesano, directamente desde Nueva York, ofreciendo a los asistentes la oportunidad de verlo en acción y disfrutar de sus creaciones en vivo.

El festival contará también con un escenario principal donde se presentarán destacados artistas nacionales, quienes serán anunciados en las próximas semanas. A esto se suman espacios de entretenimiento, experiencias culturales, y áreas especialmente diseñadas para disfrutar en familia.