Descubrir Chile es dejarse sorprender por sus paisajes y ciudades. Desde la vibrante Santiago y el desierto de Atacama hasta la Patagonia y los viñedos del Valle del Maipo, expertos de Airbnb destacan estos y otros atractivos imperdibles para recorrer en este país que es considerado uno de los destinos más diversos y vibrantes de América Latina.

CIUDAD. Santiago combina modernidad y tradición. Sus barrios históricos como Bellavista, Lastarria y el centro patrimonial conviven con zonas de negocios y centros culturales. Los viajeros pueden recorrer museos, cafés de especialidad y mercados locales, disfrutando de la energía de la capital chilena y de la calidez de su gente.

PAISAJE. El desierto de Atacama ofrece paisajes únicos con géiseres, salares y lagunas de colores que parecen de otro mundo. Los visitantes pueden admirar el cielo más claro del planeta desde observatorios astronómicos. El Valle de la Luna, los géiseres del Tatio y el Salar de Atacama muestran la diversidad de la naturaleza chilena.

COSTA. Valparaíso destaca por su arquitectura pintoresca, sus murales y su historia portuaria. Sus cerros, ascensores antiguos y vistas al océano Pacífico ofrecen paseos llenos de encanto. Viña del Mar cercana permite disfrutar de playas, jardines y eventos culturales. También se pueden visitar ciudades costeras como La Serena y Concepción para ampliar la experiencia de viaje.

TURISMO. De acuerdo a los datos de la plataforma Airbnb, desde Perú, las principales ciudades que generan más búsquedas hacia Chile fueron Cusco, Máncora, Punta Sal, San Antonio y Chaclacayo. Esto evidencia el interés por experiencias culturales, naturales y urbanas que Chile ofrece a los viajeros peruanos.

GASTRONOMÍA. Los recorridos gastronómicos permiten probar platos típicos chilenos como empanadas de pino, pastel de choclo o mariscos frescos.

OJO AL DATO. Airbnb ofrece experiencias en Chile como tours gourmet, creación de joyas en plata y la preparación de la famosa empanada de pino.

VINOS. Los valles de Maipo, Casablanca y Colchagua ofrecen viñedos para recorrer, degustar vinos y espumantes, y conocer la tradición vinícola chilena.

RESERVAS. Los viajeros peruanos que más se alojaron en Chile durante el primer semestre de 2025 provinieron de Lima, Arequipa, Trujillo, Huarochirí y Cusco.

