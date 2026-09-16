Hoy muchos jóvenes no solo se dedican exclusivamente a estudiar, sino que también trabajan, emprenden o buscan adquirir experiencia laboral mientras continúan su formación profesional. En ese contexto, este 19 de marzo, Día del Aprendizaje Digital, invita a reflexionar sobre cómo la tecnología está transformando la educación y ampliando las oportunidades de acceso al conocimiento.

Según datos recientes de la Encuesta Nacional de Hogares (ENAHO 2024), más de 643 mil jóvenes en el país combinan estudios y trabajo, mientras que más de un millón se dedican exclusivamente a estudiar. Esta realidad evidencia la necesidad de modelos educativos que respondan a dinámicas cada vez más diversas, especialmente en un contexto en el que muchos jóvenes buscan mayor flexibilidad para estudiar sin depender de barreras geográficas.

Para Carla Olivieri, rectora de Dionisio Romero University, el aprendizaje digital no solo facilita el acceso a la educación, sino que también responde a las nuevas necesidades de los estudiantes actuales. A continuación, Olivieri brinda 5 beneficios clave de modelo educativo digital:

1. Flexibilidad para estudiar y trabajar

Uno de los principales beneficios del aprendizaje digital es la posibilidad de adaptar los horarios de estudio. Esto permite que muchos estudiantes puedan continuar su formación profesional mientras desarrollan experiencia laboral o atienden otras responsabilidades.

2. Acceso a educación desde cualquier lugar

El modelo digital permite que estudiantes que viven fuera de las grandes ciudades puedan acceder a programas educativos sin necesidad de trasladarse. Esto contribuye a reducir brechas geográficas en el acceso a la educación superior. “Las plataformas digitales permiten que el talento no esté limitado por la ubicación geográfica del estudiante, ampliando el acceso a oportunidades educativas de calidad”, agrega Olivieri.

3. Desarrollo de habilidades digitales

Estudiar en entornos virtuales también impulsa el desarrollo de competencias cada vez más demandadas en el mercado laboral, como el manejo de herramientas digitales, la gestión del tiempo y la autonomía en el aprendizaje.

4. Continuidad educativa ante imprevistos

Las plataformas digitales permiten mantener la continuidad del proceso educativo incluso en situaciones que impiden la presencialidad, como fenómenos climáticos, problemas de movilidad o emergencias sociales.

5. Aprendizaje más personalizado

Las herramientas digitales facilitan el acceso a recursos interactivos, grabaciones de clases y materiales adicionales que permiten que cada estudiante avance a su propio ritmo.

Educación digital: más que tecnología

No obstante, Olivieri señala que la tecnología por sí sola no garantiza una educación de calidad. “La clave está en un modelo educativo que emocione al estudiante, que lo rete a conectar con ideas y sea capaz de demostrar en la práctica, para ello se debe combinar herramientas digitales con una propuesta académica sólida, metodologías activas y acompañamiento con el docente que asegure una experiencia de aprendizaje efectiva”, concluye.