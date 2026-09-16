La magia de La Reina del Flow llegó a Lima y conquistó al público peruano con un espectáculo de ensueño junto a su elenco oficial. La exitosa producción colombiana trasladó la emoción de la pantalla al escenario, regalando una noche llena de música, energía y momentos inolvidables para sus miles de seguidores.

El show reunió a destacados actores de la serie, entre ellos Carlos Torres (Charly Flow), María José Vargas (Yeimy Montoya), Juan Manuel Restrepo (Pez Koi), Kevin Bury (Cris Vega), Juan Palau (Drama Key) y Jay Torres (Yoni Trejos), quienes llevaron al público por un recorrido musical con los temas más emblemáticos de la historia.

Una experiencia que conectó con los fanáticos

La presentación combinó música en vivo, coreografías, interpretaciones y una puesta en escena diseñada para revivir los momentos más recordados de la producción. Los asistentes cantaron y disfrutaron de las canciones que acompañaron las historias de Yeimy Montoya, Charly Flow y los demás personajes.

De esta manera, La Reina del Flow demostró una vez más la conexión que mantiene con su público internacional, llevando el universo de la serie a una experiencia en vivo que une a los fanáticos de la música urbana y las producciones televisivas.

El elenco continúa su recorrido internacional

Tras sus presentaciones internacionales, el espectáculo tiene previsto continuar su recorrido por diferentes países de Latinoamérica durante 2026. La gira anunciada contempla paradas en México, Colombia, Argentina, Costa Rica y Venezuela, entre otros destinos. Entre las fechas reportadas figuran Ciudad de México, el 15 de octubre, y Bogotá, el 25 de octubre.

LOS40

Con su paso por Lima, La Reina del Flow dejó una noche de música, emoción y recuerdos, reafirmando el cariño de sus seguidores peruanos por una historia que continúa trascendiendo la pantalla.