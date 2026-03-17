En un contexto empresarial cada vez más competitivo, especialistas coinciden en que uno de los principales retos para fortalecer el liderazgo femenino no es solo incrementar la participación de mujeres en el mercado laboral, sino también potenciar la visibilidad estratégica del valor que generan dentro de las organizaciones.

Diversos estudios internacionales muestran que las empresas con mayor diversidad de género en puestos de liderazgo tienden a obtener mejores resultados financieros. Un informe de McKinsey & Company señala que las compañías con mayor presencia de mujeres en sus equipos directivos tienen hasta 25% más probabilidades de superar la rentabilidad promedio de su sector.

Asimismo, un estudio de EY destaca que las organizaciones con liderazgo diverso presentan mayor capacidad de innovación, mejor toma de decisiones y mayor resiliencia empresarial.

Sin embargo, más allá de la participación femenina, especialistas advierten que muchas mujeres líderes aún enfrentan un desafío adicional: gestionar estratégicamente su visibilidad y comunicar claramente su propuesta de valor.

“En muchos casos encontramos mujeres con alta preparación y experiencia que no necesariamente trabajan de manera estratégica su posicionamiento profesional ni comunican el impacto que generan en las organizaciones. La visibilidad también es una herramienta de liderazgo”, explica Lorena León, especialista en alineación de estrategia, finanzas y talento para el crecimiento empresarial y fundadora de SUMMA TALENTO.

Desde su experiencia asesorando empresas en procesos de crecimiento y transformación organizacional, León identifica cinco claves para fortalecer el liderazgo y la visibilidad de las mujeres en el mundo empresarial:

1. Construir una propuesta de valor profesional clara

Las líderes que logran mayor impacto suelen tener claridad sobre el problema que resuelven y el valor que generan para las organizaciones.

2. Alinear estrategia, talento y resultados

El crecimiento empresarial sostenible ocurre cuando la estrategia del negocio está alineada con la gestión financiera y el desarrollo del talento.

3. Gestionar estratégicamente la visibilidad

Compartir conocimiento, participar en espacios de opinión y comunicar resultados permite ampliar influencia y generar nuevas oportunidades.

4. Comunicar el impacto con indicadores

Los logros profesionales deben traducirse en resultados medibles: crecimiento, eficiencia, rentabilidad o transformación organizacional.

5. Impulsar redes y liderazgo colaborativo

Las redes profesionales y los espacios de mentoría fortalecen el desarrollo de carrera y el impacto del liderazgo femenino.

“Promover el liderazgo femenino no se trata solo de incrementar la participación, sino de fortalecer las herramientas que permitan a las mujeres posicionarse, influir y liderar procesos de crecimiento empresarial. Cuando el talento femenino se visibiliza estratégicamente, el impacto no solo es individual, sino también organizacional”, concluye León.