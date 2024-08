El envejecimiento prematuro ocurre cuando los 37 billones de células que componen nuestro cuerpo van perdiendo la capacidad de regenerarse. Si bien el cuerpo humano se renueva completamente cada 10 a 15 años, la ciencia tiene hoy mayores armas para retrasar el deterioro celular, dijo el Dr. Jimmy Gutman, presidente del Comité Científico Asesor de Immunotec.

“El envejecimiento es un proceso inevitable que forma parte de la vida y debe abordarse con naturalidad y sin miedo. El ADN pierde su capacidad de reparación gradualmente y las investigaciones científicas han determinado que el cuerpo humano empieza a envejecer a los 34 años. No obstante, existen formas de retrasar el envejecimiento prematuro y mantener una apariencia fresca, energética y saludable”, explicó Gutman.

Cuidados personales y ejercicio adecuado son algunos de los factores que permiten retrasar el envejecimiento. Por otra parte, el consumo de antioxidantes es clave para combatir el estrés oxidativo y el proceso degenerativo de nuestro cuerpo.

Para retrasar el proceso de envejecimiento de nuestro cuerpo, el especialista de Immunotec brinda cinco consejos prácticos que pueden ayudarte:

1. Mantén una dieta equilibrada. Una alimentación saludable es fundamental para mantener la piel joven y radiante. Prioriza alimentos ricos en antioxidantes, como frutas y verduras de colores brillantes, las cuales ayudan a combatir los radicales libres responsables del envejecimiento celular. Asegúrate de incluir en tu dieta suficientes proteínas, grasas saludables y agua para mantener la elasticidad y la hidratación de tu piel.

2. Duerme lo suficiente. El sueño es el momento en que la piel se regenera; por lo tanto, es importante dormir al menos 7 u 8 horas cada noche para permitir que tu cuerpo lleve a cabo estos procesos de manera efectiva. Intenta establecer una rutina de sueño regular y crea un ambiente propicio para el descanso diario, lograrás tener más energía y mejorar el aspecto de tu piel.

3. Ayuda a tu cuerpo a generar glutatión. El glutatión es el principal antioxidante de nuestro organismo. Además, ayuda a otros antioxidantes, como la vitamina C y E, a mantenerse activos, y también permite que nuestro organismo esté limpio de sustancias dañinas. “El cuerpo genera su propio glutatión, pero a lo largo del tiempo su producción se ve reducida. Se ha comprobado que administrarlo de forma oral no es efectivo debido a su pronta degradación con la digestión. Para esto existen suplementos alimenticios naturales como Immunocal, un derivado de la leche de vaca sin desnaturalizar que no tiene lactosa. Se trata de un precursor que permite que nuestras células produzcan su propio glutatión y se mantengan sanas por más tiempo, ayudando a retrasar el envejecimiento prematuro”, señaló el Dr. Gutman.

4. Lleva un estilo de vida activo. La práctica de ejercicio de forma regular va más allá de solo mejorar la condición física, también ayuda a reducir el estrés, proporciona una mejor circulación en la sangre y mejora la calidad del sueño. ¡Recuerda que mantenerte activo contribuirá a sentirte con mayor energía durante el día!

5. Cuida tu salud mental. La salud mental importa tanto como la salud física. Busca apoyo emocional cuando lo necesites, ya sea a través de amigos, familiares o profesionales de la salud mental que te propicien un entorno seguro y sano. Prioriza tu bienestar emocional y busca ayuda si experimentas síntomas de depresión, ansiedad u otros trastornos mentales.

Siguiendo estos consejos y adoptando un enfoque integral para el cuidado de tu cuerpo, mente y espíritu, puedes ayudar a prevenir el envejecimiento prematuro y disfrutar de días plenos y saludables en todas las etapas de la vida.

