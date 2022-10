En los últimos dos años, muchísimas personas han optado por iniciar su propio emprendimiento, pues a la pandemia se le sumó el crecimiento del desempleo; obligándolos a repensar su situación para poder salir adelante. De esa forma, han hecho realidad proyectos propios y se transformaron en sus propios jefes para salir adelante.

Cabe resaltar que el Perú es un país emprendedor por naturaleza, donde su gente ve la oportunidad de negocio donde hay necesidad. Según el último ranking del Global Entrepreneurship Monitor, nuestro país continúa entre los cuatro primeros lugares a nivel Latinoamericana.

El éxito de tu negocio va directamente proporcional a lo determinado que estés y tu enfoque en la meta aunque la estrategia cambie, así que debes ser flexible.

“Los peruanos vemos la adversidad como una oportunidad”, explica la experimentada coach de negocios Andrea Albinagorta, quien brinda asesorías gratuitas para emprender desde casa. “Asumir el reto del negocio propio es un gran desafío, y más en momentos de cambio en que dejamos de lado la seguridad de un ingreso fijo para iniciar nuestro emprendimiento”, añade Andrea.

“Emprender es hacer realidad algo que te apasiona por tus propios medios. Si ya te decidiste a emprender, no solo necesitas las ganas, además, enfoque, constancia y dedicación”, añade Andrea Albinagorta, quien ha sido clave en el acompañamiento de quienes querían iniciar su propio negocio en el hogar, pero no tenían claro el panorama.

Y si aún no sabes por donde comenzar, aplica estos cinco consejos de Andrea Albinagorta para empezar tu emprendimiento desde casa:

1- Elige un nicho de negocio en expansión. Si no tienes claro por dónde comenzar hoy las industrias que mayor crecimiento y vigencia en orden son las del bienestar y salud, servicios financieros, productos y servicios de consumo, logística y transporte y servicios y/o productos a empresas. Es importante que conozcas para saber cuál elegir.

2- Solo o acompañado. Una vez, definido el nicho, evalúa si lo comienzas solo (inversión, tiempo, experiencia y recursos) o puedes apalancarte de alguna otra empresa. Hoy sobran empresas de las cuales apalancarse para tener un canal de distribución, que ya tienen toda la infraestructura para asociarte, como las redes de mercado (aquí sí necesitas encontrar una legalmente constituida y con pruebas sólida del producto, de sus canales de distribución y capacidad de crecimiento de la compañía).

3- Estudia a tu público objetivo. Esto no es por gusto sino para diseñar cómo vas a salir al mercado: ¿Con campañas publicitarias, inversión en redes y/o boca a boca? ¿El tamaño de tu público? ¿Si el alcance será local o nacional?

Evita usar tus ahorros o jubilación, puedes ponerla en garantía y solicitar un préstamo. Así, tu dinero estará ahí y la idea es que tu negocio pague tu inversión.

4- Inversión. Siempre recomiendo comenzar con plata ajena, es decir de los bancos. Evita usar tus ahorros o jubilación, puedes ponerla en garantía y solicitar un préstamo. Así, tu dinero estará ahí y la idea es que tu negocio pague tu inversión.

5- En las redes. No es novedad que de cada 10 emprendedores, solo prosperan uno o dos y si te orientas a las redes de mercado la estadística sube a 4 aproximadamente. Finalmente, el éxito de tu negocio va directamente proporcional a lo determinado que estés y tu enfoque en la meta aunque la estrategia cambie, así que debes ser flexible. La constancia es clave, ningún negocio funciona si lo atiendes tres días sí y dos no. Solo la constancia vence al talento, pero no dejes de soñar ni permitas que nadie apague tus sueños.

Si te interesa emprender tu propio negocio y no fallar en el intento o no sabes cómo emprender o elegir la compañía e industrias correctas para ti; Andrea Albinagorta está brindando asesorías gratuitas a quienes le escriban a sus redes @andreaalbinagorta.