Los labios gruesos están siempre de moda; sin embargo, no todas nacen con la fortuna de tenerlos carnosos. Si no deseas llegar al extremo de las cirugías o el botox, lo mejor será optar por un par de truquitos de maquillaje para lograr unos labios de infarto. Aquí te contamos cómo.

Una exfoliación profunda

Primero, prepara tus labios antes del labial o cualquier otro producto. Para eso, usa un cepillo de dientes y frota suavemente tus labios con movimientos circulares. Si lo deseas puedes agregar un exfoliante natural a base de azúcar o aceite de oliva. Luego de un par de minutos, verás que han crecido considerablemente.

Aplica hielo

Con un cubito de hielo, masajea los labios ligeramente. Esto no sólo aumentará su dimensión, sino que les dará un color rosado único al mejorar y agilizar la circulación. Recuerda no masajear por más de tres minutos para no dañarlos o generar heridas por el frío.

Un poco de mentol

Es recomendable para los labios secos o quemados por el sol. Al ser un analgésico natural, actuará como refrescante y aumentará su volumen. Pero cuidado, no lo aplique de frente. Antes mezcle un poco de mental con vaselina e irá perfecto.

El maquillaje ideal

Con un delineador del mismo color de tus labios, marca las líneas exteriores a unos dos centímetros de tus labios naturales. Después, difumina hacia el interior y aplica un labial más claro en el centro. Por último, gloss como toque final. Este es un truco de muchas famosas de Hollywood para aparentar unos labios envidiables.

Haz ejercicio para esta área

Así es. Fortalece los músculos de tus labios con unas sencillas actividades que podrás realizar en la comodidad de tu cama y con un mínimo de esfuerzo. ¿Qué deberás hacer? Fruncir los labios con fuerza durante dos minutos o introducir los pulgares de los dedos dentro del labio superior y presionar. Con constancia verás los cambios con el pasar de los días.