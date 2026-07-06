Si ya está haciendo cuentas con la gratificación de julio, hay un detalle que no debe pasar por alto. El monto puede variar según el tiempo trabajado durante el semestre y el régimen laboral al que pertenezca. Jorge Carrillo Acosta, profesor y experto en finanzas de Pacífico Business School, explica cómo se calcula este beneficio y quiénes tienen derecho a recibirlo.

DERECHO. Recibirán gratificación los trabajadores del sector privado que estén en planilla y quienes laboren en el sector público bajo el régimen laboral de la actividad privada. En las pequeñas empresas del REMYPE corresponde media gratificación y en las microempresas este beneficio no aplica.

MONTO. Quien trabajó todo el semestre recibirá, en principio, una gratificación equivalente a un sueldo bruto, libre de descuentos por AFP o Impuesto a la Renta. Además, se suma una bonificación extraordinaria del 9% por el aporte a EsSalud. Si trabajó menos meses, el pago será proporcional.

PLAZO. Las empresas tienen hasta el 15 de julio de 2026 para depositar la gratificación. Si incumplen con este pago, podrían recibir una multa superior a S/120 mil, según el régimen laboral y el número de trabajadores afectados.

BONIFICACIÓN. Además de la gratificación, el trabajador recibirá una bonificación extraordinaria equivalente al 9% del sueldo, correspondiente al aporte a EsSalud. Por ello, el monto que ingresará a su cuenta será mayor al sueldo neto que normalmente percibe cada mes, explica Jorge Carrillo.

EXCEPCIONES. No todos los trabajadores reciben este beneficio en las mismas condiciones. Los trabajadores del sector público perciben un aguinaldo de S/300, mientras que los practicantes y jóvenes en formación laboral reciben media subvención económica al cumplir seis meses. En cambio, los trabajadores de microempresas, independientes e informales no acceden a la gratificación.

BENEFICIARIOS. Se estima que más de 4 millones de trabajadores recibirán la gratificación de julio de 2026. El monto total que desembolsarían las empresas por este beneficio alcanzaría aproximadamente S/10 mil millones, de acuerdo con las estimaciones del experto.

+4 millones de trabajadores recibirán la gratificación de julio de 2026.