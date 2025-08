El color está de moda y combinar prendas lisas de distintos tonos fuertes se ha vuelto una tendencia que pisa fuerte. Esta propuesta no es solo para verano, también se luce en invierno. Ideal para dejar atrás los clásicos neutros y llenar el armario de vida, con contrastes alegres que arman un look con mucha personalidad.

Colores. El color se impone con fuerza y ya no es solo para el verano. Las prendas lisas en tonos como fucsia, verde limón, azul eléctrico o naranja intenso aportan vida a cualquier look, incluso en invierno. Combinar fucsia con rojo, azul con verde o naranja con morado crea combinaciones frescas que suman estilo sin esfuerzo.

Tonos. Si no se anima a colores tan fuertes juntos, una opción es usar prendas del mismo color, pero en diferentes tonos, como un pantalón verde oscuro con una blusa verde clara. Así se logra un contraste suave y elegante, ideal para quienes quieren destacar sin excederse.

Accesorios. Para mantener el equilibrio visual en un look de colores fuertes, use accesorios neutros, como plata, oro o negro. Evitar tonos idénticos a la ropa ayuda a que no se diluya el contraste. Bolsos y zapatos en colores distintos del outfit aportan definición sin restar protagonismo al conjunto.

Anímese a mezclar azul con naranja, verde con fucsia, morado con turquesa o gris con amarillo. Son combinaciones que resaltan sin recargar.

NEGRO. Añadir una prenda negra, blanca o “nude” al look ayuda a darle un toque más formal y equilibrado, sin perder el estilo alegre

EQUILIBRIO. Cada prenda debe aportar el mismo nivel de color e intensidad para que el conjunto no se vea desbalanceado o recargado.

VESTIDO. Una opción fácil es usar un vestido de un solo color, por ejemplo rosa palo, y complementarlo con accesorios llamativos para destacar.

PROHIBIDO. Las rayas y estampados no van con el colour-blocking, que apuesta solo por prendas lisas para mantener la fuerza del contraste entre colores.