Cuando se planifica una salida a la playa, un día de camping, una jornada de pesca, un viaje por carretera o incluso una reunión al aire libre, uno de los aspectos que muchas veces pasa desapercibido es la conservación de los alimentos y bebidas. Una mala organización puede hacer que pierdan su temperatura, textura y calidad antes de lo previsto.

Para evitar una mala organizacion, es por ello que se debe considerar desde la forma en que se empacan los productos hasta el recipiente en el que serán transportados.

El Ingeniero Marco Salas, Jefe Corporativo de Calidad de Industrias BASA, brinda algunas recomendaciones prácticas para mantener en mejores condiciones durante varias horas.

1. Enfría los alimentos y bebidas antes de salir

Uno de los errores más comunes es colocar productos que están a temperatura ambiente directamente en el cooler. Lo recomendable es refrigerar previamente las bebidas y alimentos que lo permitan, de modo que ingresen fríos y el sistema de conservación pueda mantener esa temperatura durante más tiempo.

2. Organiza los alimentos según su consumo

Separar los productos puede facilitar su conservación y evitar que el cooler permanezca abierto constantemente. Una alternativa es colocar en la parte superior aquellos alimentos y bebidas que se consumirán primero y dejar los que se utilizarán después en la parte inferior.

Esto es especialmente útil durante viajes largos, camping o jornadas de pesca, donde se busca mantener los productos refrigerados durante varias horas.

3. Evita abrir el cooler innecesariamente

Cada vez que se abre un cooler, ingresa aire del exterior y se pierde parte del frío acumulado. Por ello, es recomendable planificar qué productos se necesitarán durante la jornada y abrirlo solo cuando sea necesario.

En una reunión o salida con varias personas, también puede ser útil organizar las bebidas y alimentos de manera que sean fáciles de encontrar.

4. Se debe usar hielo

El hielo y los elementos refrigerantes ayudan a mantener una temperatura baja durante más tiempo. Para aprovecharlos mejor, deben distribuirse de manera que el frío llegue a los diferentes productos y no quede concentrado únicamente en un punto.

También es importante evitar introducir alimentos calientes, ya que estos elevan la temperatura interna y afectar la conservación del resto de los productos.

5. Considera el tipo de actividad y el tiempo de permanencia fuera de casa

No es lo mismo llevar alimentos a una playa durante unas horas que realizar un viaje de varios días, salir de camping o pasar una jornada completa pescando. Por eso, al elegir un cooler es importante considerar su capacidad, resistencia, facilidad de transporte y, sobre todo, cuánto tiempo se necesita mantener los productos fríos.

6. Elige un cooler adecuado para salidas prolongadas

La capacidad y el nivel de conservación térmica son factores importantes cuando se necesita mantener alimentos y bebidas durante varias horas. Un cooler de mayor capacidad puede ser conveniente para viajes familiares o reuniones, mientras que uno más compacto puede resultar práctico para una salida corta o actividades individuales.

Actualmente, hay opciones en diferentes capacidades y formatos, incluyendo opciones con ruedas. Según la marca, estos modelos están diseñados para conservar el frío por hasta 6 días, dependiendo de las condiciones de uso, convirtiéndose en una alternativa para actividades como camping, pesca, viajes y reuniones largas.

Una planificación sencilla puede marcar la diferencia

Conservar adecuadamente los alimentos durante una salida no requiere necesariamente procesos complicados. Refrigerarlos previamente, organizar el contenido, utilizar hielo y reducir las aperturas del cooler son acciones sencillas que pueden ayudar a mantenerlos en mejores condiciones durante más tiempo.

Finalmente, elegir un cooler adecuado según el tipo y duración de la actividad permite planificar mejor las salidas y disfrutar de alimentos y bebidas a una temperatura adecuada.