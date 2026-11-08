La búsqueda de respuestas sobre la existencia humana ha inspirado innumerables obras artísticas, reflexiones filosóficas y caminos espirituales. Pero ¿qué sucede cuando, después de explorar distintas formas de encontrar sentido a la vida, una experiencia inesperada cambia por completo la perspectiva de quienes creían tener todas las respuestas?

Esta es la premisa de “Retorno, historia de una conversión”, una propuesta teatral escrita e interpretada por Fernando Luque que llega a Lima con una historia que pone en escena los cuestionamientos personales, la búsqueda de propósito y el reencuentro con Dios.

La obra sigue el recorrido de dos amigos que dedicaron buena parte de sus vidas a explorar el arte, la filosofía y distintas religiones en busca de respuestas. Tras experimentar decepciones en esos caminos, un acontecimiento inesperado los lleva a reconsiderar aquello que creían haber dejado atrás.

El relato se desarrolla mediante recuerdos, confesiones personales, poesía y música, elementos que acompañan el recorrido de sus protagonistas y dan forma a una historia sobre las decisiones, las convicciones y la transformación interior.

Con una temática que trasciende el escenario, “Retorno” plantea una reflexión sobre la experiencia humana y la posibilidad de encontrar respuestas allí donde menos se esperaba. La composición musical está a cargo de Andrés de la Sur, quien aporta el componente sonoro a esta puesta en escena.

EL ENCUENTRO DE JÓVENES CON EL PAPA LEÓN XIV

A su trabajo como actor y creador de “Retorno”, Fernando Luque suma un nuevo desafío profesional. El artista anunció que ha sido convocado como director del espectáculo teatral que se presentará en el Estadio Nacional, en el marco del Encuentro de Jóvenes con el santo padre León XIV.

Luque compartió la noticia con emoción, destacando la sorpresa y el privilegio que representa asumir esta responsabilidad. El espectáculo lleva como lema “Con Toribio y León, abramos el corazón”, según la imagen oficial difundida por el Arzobispado de Lima.

Este nuevo proyecto representa un importante momento en su trayectoria artística y amplía su participación en propuestas escénicas vinculadas con la cultura, la fe y la reflexión.

“RETORNO, historia de una conversión” se presentará del 19 de noviembre al 20 de diciembre, con funciones de jueves a domingo, en “La Vaca Multicolor” (César Canevaro 116, interior 1201, Lince). Venta de entradas en Passline: https://www.passline.com/eventos/retorno-560180

Reservas e información: https://lavacamulticolor.pe