La educación en plena era digital enfrenta un reto central: aprovechar la tecnología sin descuidar el bienestar socioemocional de los estudiantes. Diversas investigaciones internacionales advierten que el uso excesivo de dispositivos digitales puede generar impactos negativos en el rendimiento académico y en la salud mental de los escolares, lo que evidencia la necesidad de un equilibrio entre ambos aspectos.

Por ejemplo, la Organización Mundial de la Salud (OMS) alerta que el 11% de los adolescentes presenta un uso problemático de redes sociales, con síntomas similares a los de una adicción. Asimismo, una encuesta de Pew Research Center (2025) señala que el 48% de adolescentes percibe que las redes sociales tienen un impacto negativo en sus pares, y casi la mitad reconoce que afectan su descanso y productividad. Estos hallazgos confirman que el bienestar socioemocional está estrechamente ligado al uso responsable de la tecnología.

“Hoy más que nunca, las escuelas tienen el reto de acompañar a sus estudiantes en un mundo digital complejo, cuidando su bienestar y desarrollo integral. Por ello, es elementar buscar justamente ese equilibrio: integrar la innovación tecnológica con la formación socioemocional, impulsando un aprendizaje responsable, seguro y significativo para toda la comunidad educativa”, señala Taryn Hidalgo, Directora Regional en BlinkLearning.

Con el propósito de fomentar un uso más consciente de la tecnología en el ámbito educativo, la aplicación organizó el evento “Un viaje hacia la comunidad educativa digital responsable”, en el que presentó su programa, orientado a fortalecer la ciudadanía digital. La jornada reunió a directivos de diversas instituciones educativas, quienes participaron en actividades prácticas, artísticas y de reflexión que pusieron en valor la necesidad de un manejo ético y equilibrado de lo digital.

El programa, basado en el Método del Globo, ofrece un proceso integral que va desde el diagnóstico inicial hasta la certificación de las instituciones como “Escuelas Digitalmente Responsables”, además de empoderar a los docentes en la creación de experiencias educativas significativas con apoyo de inteligencia artificial.

Finalmente, es importante considerar que la tecnología no es un enemigo, sino una herramienta que, bien utilizada y acompañada de un desarrollo socioemocional sólido, puede convertirse en un gran aliado para potenciar el aprendizaje y formar estudiantes más conscientes, críticos y preparados para el futuro.

