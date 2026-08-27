Si al momento de comprar mandarinas elige solo las de color anaranjado, podrías estar dejando pasar frutas completamente maduras. Este año, las condiciones climáticas han retrasado la coloración natural de muchas mandarinas, por lo que es normal encontrarlas con una cáscara más verde, aunque conserven el mismo sabor, calidad y valor nutricional.

Esta situación también representa un reto para agricultores y comerciantes de la cadena citrícola, ya que muchos consumidores siguen asociando el color verde con una fruta inmadura y dejan de comprar mandarinas que están listas para el consumo.

Frente a este escenario, Vive Mandarina, organización sin fines de lucro que promueve una alimentación saludable, impulsa la campaña “Buenos por Dentro”, para informar a los consumidores y recordar que la calidad de una mandarina no depende del color de su cáscara.

“Muchas personas están descartando mandarinas de excelente calidad solo porque conservan parte de la cáscara verde. El color puede cambiar por las condiciones climáticas, pero eso no afecta su sabor, su calidad ni su valor nutricional”, explica la nutricionista Roxana Morán.

Tome en cuenta estos consejos al comprar mandarinas:

1. No se deje llevar por el color de la cáscara. Durante esta temporada, las condiciones climáticas han retrasado la coloración natural de la fruta. Por ello, una mandarina verde puede estar completamente madura y lista para el consumo.

2. Elija frutas firmes y con buen peso. Una mandarina firme y pesada en relación con su tamaño suele indicar un buen contenido de jugo y un adecuado estado de conservación.

3. Revise que la cáscara esté en buen estado. Prefiera frutas sin golpes, cortes o signos visibles de deterioro. Una cáscara íntegra contribuye a preservar mejor la calidad de la fruta.

4. Aproveche sus beneficios nutricionales. La mandarina es una fuente natural de vitamina C, fibra y agua, nutrientes que contribuyen al funcionamiento normal del sistema inmunológico y favorecen una alimentación saludable.

5. Confíe en la fruta, no solo en su apariencia. El color de la cáscara no siempre refleja la calidad de una mandarina. Observar su firmeza, peso y buen estado permitirá realizar una mejor elección.

La mandarina aporta vitamina C, fibra y antioxidantes, nutrientes que contribuyen al funcionamiento normal del sistema inmunológico y a una alimentación saludable.

La campaña “Buenos por Dentro” se difundirá para promover un consumo informado y apoyar a los agricultores y comerciantes de la cadena citrícola, cuya fruta mantiene intacto su sabor y calidad pese a los cambios en su apariencia.