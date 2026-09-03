La forma de vestir está cambiando al mismo ritmo que las rutinas. Entre jornadas de trabajo, desplazamientos por la ciudad, momentos de ocio y actividad física, cada vez se buscan prendas y accesorios que puedan adaptarse a diferentes escenarios sin necesidad de cambiar de outfit. En este contexto, la moda deportiva encuentra un nuevo espacio en el día a día desde una perspectiva más utilitaria y funcional.

Expertos de Adidas destacan la importancia de propuestas inspiradas en el running, que lleven el lenguaje del deporte al terreno cotidiano y estén pensadas para acompañar el movimiento y adaptarse a distintos momentos del día sin dejar de lado el diseño.

Tres claves de la moda deportiva utilitaria