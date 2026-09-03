La forma de vestir está cambiando al mismo ritmo que las rutinas. Entre jornadas de trabajo, desplazamientos por la ciudad, momentos de ocio y actividad física, cada vez se buscan prendas y accesorios que puedan adaptarse a diferentes escenarios sin necesidad de cambiar de outfit. En este contexto, la moda deportiva encuentra un nuevo espacio en el día a día desde una perspectiva más utilitaria y funcional.
Expertos de Adidas destacan la importancia de propuestas inspiradas en el running, que lleven el lenguaje del deporte al terreno cotidiano y estén pensadas para acompañar el movimiento y adaptarse a distintos momentos del día sin dejar de lado el diseño.
Tres claves de la moda deportiva utilitaria
- Versatilidad para acompañar diferentes momentos. Las piezas deportivas ya no están pensadas exclusivamente para entrenar. Su diseño permite incorporarlas a looks cotidianos y combinarlas con prendas como jeans, sastrería, básicos o siluetas oversized. La idea es contar con elementos que puedan acompañar una mañana de trabajo, una caminata por la ciudad o una salida casual, sin perder comodidad ni estilo.
- Funcionalidad pensada para el movimiento. Materiales ligeros, estructuras que favorecen la movilidad y diseños desarrollados originalmente para la actividad física encuentran utilidad en las rutinas urbanas. Caminar más, desplazarse por la ciudad o pasar varias horas fuera de casa requiere prendas que respondan al movimiento y que permitan afrontar el día con mayor comodidad.
- El deporte como parte del estilo de vida. Más que una tendencia estética, la incorporación de códigos deportivos refleja una manera de vivir en la que la actividad física y la vida cotidiana están cada vez más conectadas. Por eso, las zapatillas y prendas deportivas se convierten en piezas que acompañan diferentes actividades y expresan un estilo dinámico, práctico y contemporáneo.