Lograr que ningún niño termine su etapa escolar sin comprender lo que lee requiere mucho más que aumentar la cantidad de horas dedicadas a la lectura. Para Lucía Acurio, especialista en educación digital, los colegios necesitan convertir la comprensión lectora en una prioridad transversal y tomar decisiones educativas basadas en evidencia.

En el marco del Congreso Compartir Next, organizado por la editorial Santillana y que se realizará el próximo 16 de setiembre en el Hotel Marriott, la especialista plantea tres ajustes urgentes para avanzar hacia la meta de que todos los estudiantes desarrollen esta competencia de acuerdo con su edad.

El primero es colocar la comprensión lectora como la principal prioridad dentro de los logros de aprendizaje. Esto implica que no sea responsabilidad exclusiva de los profesores de Comunicación, sino un objetivo que involucre a toda la comunidad educativa.

El segundo cambio está relacionado con la forma de enseñar. Acurio propone avanzar hacia un aprendizaje personalizado, utilizando diferentes metodologías activas y recursos educativos que puedan responder a las necesidades particulares de cada estudiante.

Invertir mejor también es una decisión educativa

Para Acurio, la inversión en educación puede tener un impacto significativo en las destrezas lectoras de los estudiantes de primaria, siempre que los recursos sean asignados a partir de información que permita identificar qué estrategias generan mejores resultados.

“No se trata solamente de invertir más, sino de tomar decisiones de inversión sustentadas en datos sobre la efectividad de las metodologías y recursos seleccionados”, plantea la especialista.

En ese sentido, medir los resultados debe convertirse en una práctica permanente. Los colegios necesitan conocer cuánto avanzan sus estudiantes y comparar el impacto obtenido mediante distintas metodologías y herramientas para identificar cuál le está funcionando mejor.

Esta mirada también plantea un desafío para los directores: dejar de considerar la inversión en recursos educativos como una decisión aislada y vincularla directamente con los resultados de aprendizaje.

El reto de los colegios privados frente a la brecha educativa

El debate también abre una discusión sobre el papel que pueden cumplir los colegios privados en un plan nacional que busque mejorar la comprensión lectora de todos los estudiantes.Acurio considera que este sector tiene la oportunidad de contribuir al cierre de la brecha de calidad que existe entre la educación pública y privada, promoviendo estrategias que puedan demostrar resultados y aportar al debate nacional.

Para los líderes educativos, el reto no termina cuando un estudiante logra comprender un texto. También es necesario desarrollar su capacidad para analizar, cuestionar y formar una opinión propia sobre aquello que lee.

Por ello, la especialista plantea que los colegios deben implementar estrategias que hayan demostrado efectividad a nivel global, pero que al mismo tiempo puedan ser adaptadas a la realidad y necesidades de cada comunidad educativa.

Este será uno de los temas que Acurio llevará al Congreso Compartir Next, un espacio dirigido a líderes educativos que busca poner sobre la mesa los desafíos que enfrenta actualmente la educación y las herramientas necesarias para responder a ellos.

El objetivo, desde esta perspectiva, no es únicamente conseguir que los estudiantes lean, sino garantizar que comprendan, analicen y desarrollen una mirada crítica frente a lo que leen.