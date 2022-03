¡Con todo! ¿Alejandra Baigorria lanzó fuerte mensaje a Jazmín Pinedo?

¡No se deja! Alejandra Baigorria reapareció en sus redes sociales con un contundente mensaje que, se presume, haría frente a la ola de especulaciones sobre su salida del canal Latina, donde venía desarrollándose como panelista en el programa Espectáculos, conducido por Jazmín Pinedo.

Todo se desencadenó cuando Jazmín Pinedo encaró en pleno programa a Alejandra Baigorria por los comentarios ofensivos que realizó sobre su persona, en una conversación por whatsapp que mantuvo con su entonces pareja Guty Carrera.

"Es una pedante, es una creída, me maltrata ¿a quién le gana? ¿Qué habrá hecho para que esté sentada ahí (en 'Espectáculos')", había escrito la rubia en un mensaje para el 'Potro', en clara alusión a Jazmín Pinedo.

La 'chinita' no se quedó callada y expresó en vivo su malestar. "Me siento decepcionada. Estaba por defender tu situación. Si sé todo lo que sé aquí y hemos tratado de darte la mano, pero obviamente me pongo a pensar en los audios", le dijo.

Desde entonces, Ale se ha mantenido perfil bajo y hace unos días publicó una foto junto a su familia; sin embargo, hoy la ex de Guty Carrera decidió manifestar lo que sentía con un intenso mensaje, a través de su cuenta oficial en Instagram.

“La vida es una constante de lucha!! A seguir para adelante !!! Si te golpean aguantas, recibes,recuperas,peleas!! Pero no te derrumbas!!! Entrenamiento de vida sana con energía gracias a @iamfitmiss @musclepharm @bpi_sports mis suplementos para estar siempre fuerte!!!” escribió la empresario junto a una foto en la que aparece con unos guantes de box.

Lo último que se sabe de Ale es que ya estaría preparándose para un nuevo proyecto, según dio a conocer su padre Sergio “Cheky” Baigorria, quien publicó en Twitter que su hija ya estaría involucrada en otras cosas, alejadas de la televisión.