Conocer un nuevo país, aunque sea por poco tiempo, genera emoción, nerviosismo y dudas. Si es su caso, ¡tranquilo!, no es nada del otro mundo. Para que esta nueva experiencia sea inolvidable y no se le escape ningún detalle, hemos recopilado consejos básicos para su primer viaje al extranjero.

El primero tip es que, una vez haya elegido su destino, verifique si el país que va a visitar permite el ingreso de extranjeros con pasaporte o con DNI o si requiere visa.

Compra de pasajes

Segundo, al comprar el pasaje de avión, trate de hacerlo con al menos dos meses de anticipación para que sea más económico. Y si su vuelo es con escala, trate que ambos aviones sean de la misma aerolínea, porque si el vuelo se retrasa ellos lo solucionarán de inmediato.

Cambio de horario

Tenga en cuenta el cambio de horario, para que sepa a qué hora aterrizará y cómo se movilizará del aeropuerto a su hospedaje (resérvelo con anticipación). Tenga en cuenta el Jet lag, esta es una descompensación muy común cuando se viaja a países con más de seis horas de diferencia. Solo descanse y estará como nuevo.

No se confíe

Otro consejo importante es ir al aeropuerto tres horas antes. Recuerde que deberá pasar por Migraciones y ese trámite demora varios minutos. Lo mismo si va a enviar equipaje a bodega.

Investigue

Antes de hacer itinerario, investigue si hay algunas restricciones en los centros turísticos que piensa visitar o si se han implementado nuevos requisitos o normas. No olvide que aún seguimos en pandemia y todavía hay algunas restricciones en algunos lugares y países. Lo mismo, antes de empacar maletas averigüe el clima de la ciudad del país que visitará.

Revise si el país que visitará solicita para el ingreso un certificado de vacunas como de la fiebre amarilla, COVID-19, entre otras.

Idioma

Si en el país que va a visitar no hablan español, aprenda frases como: me puede ayudar, cuál es la dirección, etc. Use aplicaciones móviles de traducción de idiomas.

Presupuesto

Revise precios de hospedajes, tours, restaurantes, transporte público, ingresos a museos, etc.. También se recomienda llevar una tarjeta de crédito en caso de una emergencia. Respecto al cambio de divisas, sepa que obtendrá mejor cambio en el país de destino si lleva dólares. Identifique antes que la casa de cambio sea formal, y revise bien las nuevas monedas y billetes.