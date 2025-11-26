En tiempos en que el ritmo acelerado del día a día muchas veces nos empuja a comer fuera o recurrir a opciones rápidas, volver a cocinar y comer en casa se ha convertido en una práctica con múltiples beneficios para la salud física, emocional y económica de las familias.

De acuerdo con diversos especialistas en nutrición y bienestar, preparar los alimentos en casa permite controlar mejor los ingredientes, reducir el consumo de grasas, sodio y azúcares, y aumentar la ingesta de frutas, verduras y proteínas saludables.

“Cuando cocinamos en casa, somos más conscientes de lo que comemos y de cómo lo preparamos. Eso nos ayuda a tener una alimentación más equilibrada y natural”, explica Nicole Zapata, jefa de Venta País de Essen Perú, marca líder en ollas y utensilios de cocina.

Zapata también destaca que “cocinar en familia fomenta la comunicación, la creatividad y el trabajo en equipo. Cada receta puede convertirse en una experiencia compartida que refuerza los lazos afectivos y enseña a los más pequeños el valor de una alimentación consciente”.

Por tal motivo, en esta nota te compartimos algunos consejos prácticos para cocinar en casa y mantener un estilo de vida saludable y sostenible:

· Elige una olla con buena tapa: Una tapa que cierre perfectamente conserva minerales y nutrientes y contribuye al ahorro de energía al economizar en el uso de gas. Además, permite disponer de más tiempo para realizar otras actividades.

· Prefiere ollas antiadherentes de calidad: Una olla antiadherente y libre de PFOA (ácido perfluorooctanoico) se convierte en una opción más segura para cocinar, ya que evita la posible liberación de sustancias tóxicas al calentarse a altas temperaturas.

· Cocina a fuego adecuado: Mantener una potencia media preserva los nutrientes, reduce el consumo de gas y contribuye al cuidado del medio ambiente.

· Cuida tus hornillas: Limpiarlas regularmente evita obstrucciones y asegura una cocción eficiente, evitando el desperdicio de energía.

Cocinar en casa no solo es una manera de alimentarse mejor, sino también una oportunidad para reconectarse con lo esencial: el bienestar, el amor y el tiempo compartido en familia.