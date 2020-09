Cristian Rivero comparte foto junto a su bebé [FOTO]

Aunque no es mucho de ventilar su vida, esta vez Cristian Rivero se animó a compartir a través de Facebook una tierna fotografía junto a su pequeño hijo, Gaetano fruto de su relación con la actriz Gianella Neyra.

La figura de Latina acompañó la imagen con un tierno y extenso mensaje. “Cuando nació Gaetano no sabía cómo definir mi sentimientos, no lloré de emoción ni tampoco me desmayé de la impresión simplemente estaba viendo que todo salga bien. ¿Seré un padre poco sentimental?... Pensé. No podía responderme pero hoy puedo decir que una sonrisa me saca las lágrimas de emoción que no te di cuando naciste”.

Además, añadió que que gracias a la relación que lleva con el hijo de su pareja Gianella Neyra pudo prepararse como padre. “Tu hermano me preparó para lo que viene más adelante pero tú has completado la parte que me faltaba… gracias”.

La foto ya cuenta con más de 5,000 “Me gustas” y muchos seguidores le desearon lo mejor al animador en esta nueva faceta.