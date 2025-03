¿Eres de las personas a las que le gusta pasar tiempo en la cocina o simplemente desearías invertir este tiempo extra en otras actividades? Sea cual fuere la respuesta, lo cierto es que hoy en día el tiempo es oro y como tal tardar mucho en realizar preparaciones extensas no es una opción.

Afortunadamente, los utensilios de cocina han evolucionado, algo que nos permite no solo disfrutar del tiempo en familia sino también realizar preparaciones sabrosas como saludables. Siendo, así ¿cuáles son las principales características que todo buen utensilio debería tener? En la siguiente nota te lo contamos.

De acuerdo con Luciano Risso, Jefe de Producto de Essen, para optimizar el tiempo en la cocina, un utensilio debe contar con:

Eficiencia térmica: Debe distribuir y conservar el calor de manera uniforme, permitiendo una cocción más rápida y homogénea.

Facilidad de limpieza: Superficies antiadherentes de alta calidad que reduzcan el tiempo de lavado y eviten que los alimentos se adhieran.

Diseño ergonómico y funcional: Utensilios con asas seguras, tapas de ajuste preciso y materiales livianos, que faciliten su manipulación y uso diario.

No obstante, el experto indica también que un buen utensilio no solo debe facilitar la preparación de los alimentos, sino también mejorar su calidad final: “Es importante que éstos permitan conservar el sabor y los nutrientes de los alimentos a través de una cocción uniforme y sin alteraciones. Con ello nos aseguramos no solo de que sea una preparación sabrosa, sino que se utilice menos gas o electricidad, contribuyendo así a la eficiencia energética”.

Y agrega: “Una preparación sencilla no debería tomarnos más de 15 o 30 minutos, teniendo los utensilios de cocina adecuados y que nos permitan simplifican los procesos.

Por tal motivo, hoy en día los utensilios de cocina son considerados una inversión inteligente ya que impactan directamente en la calidad de las preparaciones, la eficiencia del tiempo en la cocina y la durabilidad a largo plazo. Optar por utensilios de alta calidad permite cocinar de manera más rápida y sencilla, reduciendo el consumo de energía y garantizando resultados óptimos.

