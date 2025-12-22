A pocos días de las fiestas navideñas, una de las temporadas más importantes de compras virtuales del año debido al cobro de la CTS y la gratificación, los ciberdelincuentes intensifican sus tácticas para engañar a usuarios mediante ofertas falsas, suplantación de identidad y enlaces maliciosos disfrazados de descuentos irresistibles.

“Los estafadores aprovechan la alta predisposición de compra en estas fechas para encubrir sus ataques detrás de promociones que parecen legítimas. Estas campañas fraudulentas se vuelven más sofisticadas durante eventos masivos utilizando desde correos falsos de retailers conocidos hasta mensajes que imitan cupones, confirmaciones de envío y ofertas relámpago imposibles de verificar”, señala Claudia Torres, jefa Comercial de Intecnia Corp, country Partner de Bitdefender.

En este contexto, la ejecutiva advierte sobre señales de alerta o “red flags” que deben tomarse en cuenta:

1. Ofertas demasiado buenas: Descuentos del 80 % o 90% en productos de alta demanda, mediante correos y mensajes que utilizan un fuerte sentido de urgencia,

2. URLs alteradas o con errores ortográficos: En muchos casos suelen imitar bastante bien los links o supuestas cuentas de correo, que se diferencian por detalles mínimos como una letra adicional o un signo extra.

3. Pedidos inusuales de información financiera: Estas comunicaciones pueden llegar por canales no habituales como WhatsApp o redes sociales, plataformas que no realizan comunicaciones oficiales.

Cada una de estas prácticas buscan generar confianza o ansiedad en el usuario para conseguir que haga clic rápidamente y entregue sus datos.

Por ello, para ayudar a los consumidores a navegar de manera segura durante esta temporada de descuentos, se recomienda complementar estos consejos con herramientas gratuitas de verificación.

Por ejemplo, Bitdefender Link Checker permite analizar enlaces sospechosos antes de abrirlos, identificando páginas maliciosas ocultas detrás de supuestas promociones.

Otra herramienta disponible y gratuita es Scamio, el asistente de Bitdefender impulsado por inteligencia artificial, que permite subir capturas de pantalla, mensajes o links dudosos para recibir un análisis inmediato sobre su nivel de riesgo, detectando intentos de fraude, suplantación e ingeniería social de forma automatizada.

También recomienda seguir prácticas básicas para reforzar la seguridad como:

- Verificar siempre que la URL de la tienda comience con https://

- Evitar ingresar datos bancarios conectándose a redes Wi-Fi públicas.

- Revisar la reputación del vendedor.

- No compartir información personal fuera del proceso oficial de compra.

- Activar la autenticación en dos pasos en bancos y billeteras digitales.

- Validar cualquier enlace extraño antes de abrirlo.

“Estas medidas de seguridad básicas son claves para aprovechar las ofertas sin comprometer la seguridad personal o financiera de cada usuario”, finalizó Torres.

