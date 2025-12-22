Los terminales terrestres en Lima Metropolitana vieron este domingo incrementar la presencia de pasajeros, que viajaban al interior del país para pasar la Navidad y el Año Nuevo con sus familias, en medio de quejas por el alza en los precios de los pasajes.

Familias enteras, parejas o personas solas llegaron desde temprano para salir de viaje y se dieron con la sorpresa de que los boletos estaban más caros que el sábado, aunque más baratos de lo que se prevé se pongan más cerca de la Navidad.

En el terminal de Atocongo, en San Juan de Miraflores, la gente se quejó por las alzas, pero al final no le quedó otra cosa que comprar sus boletos.

Superprecios

Viajar a Arequipa, por ejemplo, pasó de 100 soles hasta a 150 e incluso 200 soles en el primer piso de un bus de dos niveles.

El precio para ir a Chiclayo (capital de Lambayeque) pasó de los 90 soles habituales a 160 soles.

Para ir a Cusco, denunció una pasajera, se cobró hasta 200 soles, cuando en temporada baja está en el orden de los 80 y los 90 soles.

Por viajar a Camaná (departamento de Arequipa) se pasó de cobrar de 60 a 70 soles a la elevada suma de 130 a 150 soles, según la empresa.

Viajar a Andahuaylas costaba ayer 180 soles, cuando días atrás el boleto costaba 80.

Más alzas

En La Victoria, los pasajes también subieron de precio. En el caso de Ica, un pasaje pasó de 40 a 55 soles y hacia Tacna de 110 a 160 soles. Un pasaje a Arequipa se vendió a 150 soles.

“Los precios subirán día a día hasta el 24, víspera de Navidad”, advirtió un vendedor de boletos, al animar a indecisos para que viajen ya. Hay que viajar y todos saben que ahora cuesta más. Quienes viajaban con mascotas tuvieron problemas para llevarlas a su lado y no en las bodegas de los buses con las maletas.