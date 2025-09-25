Los estudios recientes señalan que su consumo regular puede contribuir al bienestar digestivo, apoyar la salud del corazón y ser un aliado frente al envejecimiento celular gracias a sus propiedades antioxidantes.

La cúrcuma es una especia de origen indio que llegó al Perú hace siglos y se cultiva principalmente en la selva y la sierra peruana, especialmente en regiones como Satipo y Quillabamba. Los primeros pobladores peruanos no la cultivaban de forma nativa, sino que fue introducida y se adaptó bien a las condiciones locales, convirtiéndose en un producto importante para la industria culinaria, farmacéutica y cosmética, por sus propiedades antioxidantes y antiinflamatorias gracias a su compuesto activo, la curcumina.

“La cúrcuma, conocida como ‘la especia dorada’, no solo aporta un color intenso y un sabor único a nuestras comidas, también se ha ganado un lugar en la mesa por sus beneficios para la salud. Su principal compuesto activo, la curcumina, es reconocida por ayudar a disminuir la inflamación y fortalecer nuestras defensas”, manifestó la nutricionista del portal Salud en Casa, Mayra Garay Rosadio.

De acuerdo con la especialista, los estudios recientes señalan que su consumo regular puede contribuir al bienestar digestivo, apoyar la salud del corazón y ser un aliado frente al envejecimiento celular gracias a sus propiedades antioxidantes. Además, al combinarla con pimienta negra y un poco de grasa saludable (como aceite de oliva), su absorción aumenta notablemente.

Receta práctica: Leche dorada (Golden Milk)

Ingredientes:

1 taza de leche vegetal (almendra, avena o coco)

1 cucharadita de cúrcuma en polvo

½ cucharadita de canela en polvo

Una pizca de pimienta negra

1 cucharadita de miel (opcional)

Preparación:

Calienta la leche vegetal a fuego bajo. Agrega la cúrcuma, la canela y la pimienta, mezclando bien. Endulza con miel al gusto y disfruta caliente.

Este sencillo batido no solo reconforta, también es una manera deliciosa de incorporar la cúrcuma a tu rutina diaria.

Como nutricionista, recomiendo explorar este tipo de preparaciones que combinan tradición, sabor y bienestar en un solo vaso.

TE PUEDE INTERESAR: