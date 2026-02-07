El café empieza a ocupar un nuevo lugar en la vida cultural de Cusco. Los días 26 y 27 de febrero, la ciudad será sede de una nueva edición de Cusco Coffee Competitions (CCC), un evento que busca impulsar el talento local y fortalecer la comunidad cafetera a través de la competencia y el aprendizaje.

La edición 2026 marcará un hito: además de la cuarta competencia de métodos de filtrado, se realizará por primera vez una competencia de barismo, ampliando el alcance del evento y convocando a más participantes.

Cusco Coffee Competitions nació en 2023, impulsado por Carolina Peralta, fundadora de Florencia y Fortunata Café, como respuesta a una necesidad concreta: crear espacios en Cusco donde las personas que trabajan con café puedan aprender, practicar y medirse, sin tener que salir del país para acceder a este tipo de experiencias.

Un evento que acompaña el crecimiento del café en Cusco

En los últimos años, el número de cafeterías y de personas dedicadas al café ha crecido de forma sostenida en Cusco. CCC surge en ese contexto como un punto de encuentro donde baristas, productores, estudiantes y amantes del café pueden compartir conocimiento y conocer de cerca cómo se trabaja el café de especialidad.

El objetivo no es solo ganar una competencia, sino aprender cómo mejorar, entender los procesos detrás de una buena taza y valorar el café como un oficio que requiere estudio y práctica.

Aprender a competir

Durante sus primeras ediciones, CCC se centró en competencias de filtrados, una forma de preparar café que resalta sabores y aromas. Con el tiempo, el evento ha ido elevando sus estándares y alineándose con formatos internacionales como los del World Coffee Championships, que promueven reglas claras y evaluación técnica.

Esto permite que los participantes se preparen mejor y que el público conozca cómo se evalúa un café en una competencia, acercando un mundo que muchas veces parece lejano.

Cusco, más allá del turismo

El evento también busca mostrar una faceta menos conocida de la ciudad. Cusco no es solo historia y turismo: también es una región productora de café, con personas que trabajan desde el origen hasta la taza.

Cusco Coffee Competitions conecta esos eslabones y propone una mirada más completa del café, desde el campo hasta el consumo diario.

JURADO DE PRIMER NIVEL

El jurado de la edición 2026 estará integrado por prestigiosos profesionales con experiencia en café y competencias:

Alexis Sabogal, juez internacional.

Steven Martínez, especialista en evaluación sensorial y formación.

Ángela Sara, única jueza peruana certificada por el WCC.

Cusco Coffee Competitions busca acercar el café al público, visibilizar el trabajo detrás de cada taza y demostrar que competir también puede ser una forma de aprender, compartir y construir comunidad.