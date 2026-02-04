Además de José Jerí, investigado por el fiscal de la Nación, Tomás Gálvez, una fiscal provincial inició una investigación preliminar “contra los que resulten responsables” por la presunta contratación irregular en el Estado de cinco jóvenes tras sus citas privadas con el presidente, algunas nocturnas, en Palacio de Gobierno.

La fiscal provincial Roxana Espinoza lleva las pesquisas por presunto delito contra la administración pública.

Cuarto Poder reveló que, tras verse con el mandatario, Fiorella Melgarejo, Alicia Camargo, Violeta Beas, Cristina Beraun y Guadalupe Vela consiguieron órdenes de servicio muy bien pagadas.

Las jóvenes serán interrogadas sobre contratos y nexos con Jerí. Que digan la verdad o que hayan antes coordinado por Jerí y Palacio de Gobierno, todas posibilidades, es otra cosa.

Delitos

El penalista Andy Carrión explicó en RPP que si reunirse buscó “direccionar algún tipo de contratación” podría haber delitos de “nombramiento ilegal o aceptación ilegal del cargo y colusión”.

“Los vínculos evidenciados (con Jerí) podrían haber favorecido a determinadas personas en la obtención de contratos a los que, de otro modo, no habrían accedido”, acotó José Trelles, experto en contrataciones del Estado.

Juan Sheput, candidato al Senado por País Para Todos, dijo que Jerí habría cometido negociación incompatible y tráfico de influencias.

Amenaza a la prensa

Ayer, la Presidencia de la República, al defender los contratos de las visitantes de Jerí, anunció en redes sociales que evaluaba contra la prensa “las acciones legales correspondientes en aras del respeto a la institucionalidad del Despacho Presidencial”.

Poco después, ante las críticas por lo que significaba un potencial atentado contra la libertad de información, borró tal amenaza.