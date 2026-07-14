Con el Cyber Wow a la vuelta de la esquina y las celebraciones por Fiestas Patrias cada vez más cerca, muchas personas aprovecharán las promociones para renovar algunas prendas y accesorios. En esta temporada, una tendencia gana fuerza: el “armario cápsula”, una forma de consumo que apuesta por piezas versátiles y fáciles de combinar.

Más que sumar prendas por impulso, los consumidores buscan opciones que puedan adaptarse a diferentes momentos y estilos. Según Pedro Mont, director de Platanitos, cerca del 40% de las búsquedas realizadas en la plataforma antes del Cyber Wow corresponde a categorías como zapatillas, botines y zuecos, debido a su facilidad para combinar con distintos looks.

“Vemos que el consumidor busca comprar pensando en diferentes ocasiones de uso y prioriza modelos que pueda aprovechar mucho más allá de una temporada”, señala Mont.

Esta tendencia también se refleja en las recomendaciones de especialistas en moda, quienes destacan la importancia de elegir diseños funcionales, colores fáciles de combinar y piezas que permitan crear distintos outfits sin necesidad de renovar todo el clóset.

Entre las opciones de calzado que mejor se adaptan a esta idea destacan:

Zapatillas

Las zapatillas de inspiración retro continúan entre las favoritas por su estilo urbano y práctico. Los diseños con líneas clásicas, detalles simples y tonos neutros permiten combinarlas con jeans, pantalones casuales, shorts e incluso vestidos para lograr looks más relajados.

Zuecos

Este tipo de calzado ha ganado espacio entre quienes buscan comodidad sin dejar de lado un estilo más elaborado. Las versiones con diseños sobrios y colores neutros pueden combinarse con pantalones, faldas o vestidos, adaptándose tanto a una jornada laboral como a una salida.

Botines

Los botines de corte clásico siguen siendo una alternativa vigente por su facilidad para acompañar diferentes prendas. Los diseños en tonos como negro o marrón funcionan con jeans, pantalones de vestir, vestidos tejidos o faldas largas, convirtiéndose en una opción útil para los días más fríos.