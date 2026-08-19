La artista puertorriqueña se presentará este 2 de octubre en Costa 21 y promete interpretar sus principales éxitos en un show propio. Las entradas estarán a la venta a través de Teleticket.

De La Rose regresa al Perú. La denominada “Nena de Puerto Rico” volverá a encontrarse con sus seguidores peruanos como parte de su “Tu Vaquerita Reggaetonera Tour”, con una presentación programada para el próximo 2 de octubre en Costa 21, en Lima.

Esta vez, la artista llegará con un show propio preparado para recorrer las canciones que vienen marcando su carrera y que la han convertido en una de las voces del momento dentro de la escena urbana.

El público peruano podrá disfrutar en vivo de temas como “¿Qué vas a hacer hoy?”, “Kyoto” y “WYA”, además de otras canciones que formarán parte de una noche cargada de reggaetón.

La llegada de De La Rose a Lima genera expectativa entre sus seguidores, quienes tendrán la oportunidad de verla nuevamente en nuestro país, ahora encabezando una presentación dedicada íntegramente a su propuesta musical.

Con su “Tu Vaquerita Reggaetonera Tour”, la cantante continúa llevando su música a nuevos escenarios y consolidando una etapa importante de su carrera artística.

De La Rose se presentará este 2 de octubre en Costa 21, Lima. La venta de entradas para el concierto se realizará a través de Teleticket.