La moda también puede ser una herramienta poderosa para sanar, visibilizar y reconstruir. A través del arte textil, diversas comunidades en América Latina están encontrando formas de narrar su historia, honrar su memoria y resistir a través de la creatividad. En ese contexto, los diseñadores peruanos Víctor Montalvo y Danilo Martínez han sido invitados a representar al Perú en el proyecto internacional RAÍCES, una propuesta de moda con impacto social que reúne a creadores de Colombia, México y Perú.

Como fundadores de la marca DELOSANTOS, Montalvo y Martínez participaron como mentores creativos en la elaboración de una colección compuesta por 30 atuendos únicos. La iniciativa, impulsada por el reconocido instituto colombiano Taller 5, combinó el trabajo de estudiantes de Alta Costura y artesanos mexicanos, integrando técnicas ancestrales con una visión contemporánea. El resultado es una colección que trasciende la estética para convertirse en un manifiesto de resistencia, identidad y memoria colectiva.

“Colombia siempre ha sido un referente para la moda en Sudamérica. Participar en esta feria internacional es una oportunidad para afianzar lazos regionales y mostrar una moda con propósito”, afirma Víctor Montalvo, cofundador de DELOSANTOS.

El concepto central: la máscara como puente

La colección RAÍCES gira en torno a un símbolo ancestral compartido por los tres países: la máscara. No como un simple ornamento, sino como una herramienta de transformación espiritual y cultural. La máscara se convierte en el hilo conductor que une territorios, tradiciones y memorias vivas.

“Nuestro sello peruano está en reinterpretar lo ancestral desde una narrativa contemporánea, sin replicar trajes típicos, sino entendiendo el sentido profundo de sus formas, colores y motivos. Es una moda que cuenta historias”, explica Montalvo.

Cada prenda funciona como una armadura suave, un recordatorio de quiénes fuimos y en quiénes podemos convertirnos. Así nace “Rostros del Origen”, una constelación de identidades que rinde homenaje a la herencia espiritual latinoamericana. La colección fue cocreada con la Fundación Catalina Muñoz, integrando en el proceso a mujeres colombianas víctimas del conflicto armado y confeccionada con artesanos mexicanos.

Moda peruana con proyección internacional

Esta experiencia marca un hito para DELOSANTOS, que prepara la apertura de su tienda en Miami y nuevas colaboraciones en la región. Más allá de su vocación artística, la firma reafirma su compromiso con el impacto social y la creación de oportunidades para comunidades vulnerables.

“Queremos construir una moda latinoamericana reconocida por su discurso y concepto, más allá del uso de fibras”, concluye Víctor Montalvo.

RAÍCES es un testimonio de cómo la moda puede convertirse en puente, ritual y memoria, dejando una huella profunda que trasciende fronteras.

