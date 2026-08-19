Encontrar prendas versátiles que puedan transformar un look cotidiano ayuda a construir un clóset funcional. Esta temporada, expertos de Levi’s comparten algunas pautas para combinar el denim con siluetas relajadas, referencias western y diferentes proporciones, logrando outfits cómodos con un giro contemporáneo.

1. Jugar con las siluetas

Combinar prendas de diferentes volúmenes puede hacer que un look básico tenga mayor personalidad. Los jeans amplios funcionan bien con prendas más ajustadas o estructuradas, mientras que las siluetas rectas permiten mayor libertad al momento de elegir la parte superior.

2. Incorporar detalles western

Camisas, cinturones, botas o accesorios con referencias western pueden transformar un conjunto de denim sin necesidad de recargarlo. El sectro está en elegir uno o dos elementos que aporten carácter y mantener el resto del look equilibrado.

3. Mezclar proporciones

El contraste entre prendas amplias y otras más definidas ayuda a equilibrar el look. Por ejemplo, un jean de pierna ancha puede llevarse con un polo ceñido, un top corto o una camisa metida dentro del pantalón. Si el jean es recto, puedes sumar una camisa oversize, un polo suelto o una casaca de mayor volumen.

4. Apostar por accesorios

Los accesorios también ayudan a transformar un look de denim. Un cinturón puede marcar la cintura y darle estructura al jean, mientras que unas botas, mocasines o zapatillas cambian por completo el estilo del conjunto. Un bolso de cuero o una pieza de inspiración western también puede aportar un acabado más definido.