El Día de la Madre es una oportunidad para reconocer el cariño, la dedicación y el rol fundamental que cumplen las mamás en la vida familiar. Más allá del valor económico del regalo, esta fecha invita a pensar en detalles que conecten con sus gustos, sus hábitos y aquello que pueda hacerla sentir especial.

Sin embargo, elegir el regalo ideal también puede convertirse en un reto, especialmente cuando se busca equilibrar presupuesto, utilidad y tiempo. Por ello, planificar la compra, comparar alternativas y tener claro qué tipo de detalle se quiere entregar puede ayudar a tomar una mejor decisión.

En el marco de su campaña por el Día de la Madre, bajo el concepto “Aprender de mamá siempre es una buena idea”, expertos de Supermercados Metro comparte algunas recomendaciones de regalo para distintos estilos de mamá, desde opciones clásicas como chocolates y flores, hasta alternativas de cuidado personal, tecnología y comidas listas para compartir en familia.

1. Para las mamás que disfrutan los detalles dulces

Los chocolates, bombones, galletas y otros productos de confitería siguen siendo una alternativa versátil para acompañar un saludo especial. Pueden funcionar como un detalle individual o como parte de un regalo más personalizado, combinado con una tarjeta, flores, una taza o algún producto que responda a sus gustos.

2. Para las mamás que valoran el autocuidado

Los productos de cuidado personal son una buena opción para regalar momentos de pausa y bienestar. Entre las alternativas se pueden considerar sets de belleza, cremas faciales y corporales, lociones, desmaquillantes, limpiadores faciales y otros productos pensados para complementar su rutina diaria.

3. Para las mamás modernas y conectadas

La tecnología también puede ser una opción para quienes buscan un regalo funcional y de mayor duración. Televisores, celulares, tablets, productos de cómputo o pequeños electrodomésticos pueden adaptarse a distintos estilos de vida, ya sea para entretenimiento, comunicación, trabajo o facilitar algunas tareas cotidianas.

4. Para compartir un brindis en familia

Otra forma de celebrar esta fecha es acompañar el almuerzo o la cena familiar con una bebida especial. Vinos, espumantes o bebidas para brindar pueden ser una alternativa para quienes planean una reunión en casa. En este caso, es importante elegir según el tipo de comida y promover siempre un consumo responsable, únicamente entre adultos.

5. Para empezar el día con un gesto especial

Un desayuno preparado en casa también puede convertirse en un regalo significativo. Armar una bandeja con café, jugos, frutas, panes, productos de panadería, dulces o embutidos permite crear un momento cercano y personalizado. Este tipo de detalle no requiere necesariamente una gran inversión, sino planificación y atención a lo que mamá disfruta.

Finalmente, antes de elegir un regalo, la recomendación es definir un presupuesto, pensar en los gustos reales de mamá y revisar con anticipación las opciones disponibles. De esta manera, es posible encontrar una alternativa útil, especial y acorde con cada estilo de celebración.