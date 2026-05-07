El Día de la Madre no solo es una de las celebraciones más importantes para las familias peruanas, sino también una de las fechas más esperadas por emprendedores y restaurantes, donde la alta demanda y el aumento en el consumo se traducen en mayores oportunidades de generar ganancias adicionales, especialmente para las mipymes en distintas ciudades del país.

Según información de la Asociación Peruana de Hoteles, esta fecha representa uno de los momentos de mayor actividad económica para el sector gastronómico, con incrementos en ventas que pueden alcanzar hasta el 80 %. Tanto el consumo en salón como las órdenes a domicilio registran un desempeño destacado, lo que confirma el papel clave de esta celebración como motor de ingresos.

En este contexto, se observa además una evolución en la forma en que las familias peruanas celebran, donde ordenar comida se consolida como una opción cada vez más frecuente para compartir.

De acuerdo con datos de DiDi Food, durante el Día de la Madre se registra un incremento en las órdenes de comida realizadas a través de la aplicación en comparación con un domingo habitual, evidenciando una preferencia por alternativas prácticas y flexibles que se adaptan a la disponibilidad de tiempo y permiten acceder a distintas opciones a un solo clic.

Entre las categorías más ordenadas en la aplicación, se destacan pollo, alitas y sushi en combos, pensados para compartir en grupo. Además, el envío de comidas tipo desayunos o brunch se consolida como una alternativa cada vez más común para regalar, permitiendo celebrar incluso cuando no es posible reunirse presencialmente.

La mayoría de los restaurantes en Perú corresponden a pequeños y medianos emprendimientos gastronómicos, evidenciando cómo la tecnología impulsa su crecimiento y visibilidad.

“En fechas como el Día de la Madre, los usuarios pueden acceder a una amplia selección de platillos y opciones para todos los bolsillos. Además, se busca facilitar que negocios, particularmente pequeños y medianos, puedan atender la alta demanda sin depender únicamente del consumo en sitio, ampliando su alcance y capacidad operativa, y generando oportunidades para todos los actores del ecosistema”, señaló Mónica París, directora regional de ventas para DiDi Food.

Hoy, la tecnología se posiciona como un aliado cotidiano, al permitir acceder a distintas soluciones (movilidad, entrega de paquetería y solicitudes de comida) desde una sola aplicación, de forma práctica, segura y conveniente.